Actualidad

Controlado el incendio de Rodeiro y activo otro en A Gudiña

Ep
13/10/2025 10:38
Incendio en Nogueira de Ramuín
Imagen de archivo de un incendio en Nogueira de Ramuín
Brais Lorenzo / EFE

La Consellería de Medio Rural ha informado de que el incendio declarado este domingo en el municipio pontevedrés de Rodeiro ya se ha dado por controlado y que se ha declarado otro en A Gudiña (Ourense).

Según indican, el de Rodeiro está controlado desde las 8.20 horas de este lunes. Se inició a las 14.26 horas del domingo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 29 hectáreas. Para su extinción se han movilizado dos técnicos, siete agentes, 16 brigadas, 10 motobombas, dos palas, seis helicópteros y seis aviones.

Por otra parte, se ha declarado un fuego en el municipio ourensano de A Gudiña, en la parroquia de Parada da Serra. El incendio se inició este domingo a las 19.45 horas y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de unas 20 hectáreas. Para su extinción se han movilizado cinco agentes, 10 brigadas, siete motobombas y una pala.

