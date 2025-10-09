Hamás recibe garantías de EEUU de que la guerra terminó

Varios habitantes de ciudad de Gaza ven como se alza una nube de humo tras un ataque | mohammed saber (efe) EFE

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró este jueves haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía) de que la “guerra ha terminado por completo” en Gaza. “Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo”, recoge un comunicado difundido por el grupo islamista palestino.

Al Haya agregó que Hamás seguirá “trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”.

Asimismo, insistió en que la delegación de Hamás abordó el plan con gran “responsabilidad” y presenta “una respuesta que sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre. También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra”.

Hamás está a la espera de que el Gobierno israelí ratificase la primera fase del acuerdo para Gaza impulsado y anunciado por el presidente Estado Unidos, Donald Trump, que implicará el intercambio de rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.

El Gobierno de Israel confirmó que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del pacto con Hamás, con la apertura posterior de una ventana de 72 horas para la liberación de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y colono Itamar Ben Gvir, afirmó en un mensaje en sus redes sociales que su partido votará en contra del acuerdo para un alto el fuego e insistió en que dejará el Ejecutivo de coalición si no se desmantela el gobierno de Hamás en Gaza.

Gvir volvió a avisar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que su partido, Fuerza Judía, dejará el Gobierno si el grupo islamista Hamás “continúa en Gaza”.

Encuentro con Witkoff

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió en Jerusalén con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con su yerno, Jared Kushner, informó su Oficina en un breve comunicado.

La visita se produce después de que Trump anunciara la aprobación por parte de Israel y Hamás de su acuerdo para Gaza. Antes de este encuentro, los dos enviados especiales también se reunieron con el presidente israelí, Isaac Herzog, quien expresó “su profundo agradecimiento” a ambos por su “papel fundamental e histórico en el regreso de los rehenes a casa, en el avance de la seguridad de Israel, el fortalecimiento del bienestar de sus ciudadanos y en la construcción de una nueva era de cooperación en Oriente Medio”.

Entre los 1.950 palestinos en manos de Israel que serán canjeados en virtud del acuerdo de paz no habrá ni miembros de las brigadas que participaron en los ataques del 7 de octubre ni líderes palestinos como Marwan Barghouti.

Así lo indicaron fuentes de la organización palestina, que señalaron además que también estarán fuera del intercambio otros destacados palestinos como Ahmed Sadat, Hasan Salameh y Abás al Sayed, figuras todas a las que Hamás había exigido liberar durante todo el proceso negociador.

Listos para actuar

Pese a que las negociaciones parecen haber llegado a buen puerto, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó al ejército que prepare unas “defensas sólidas” y esté listo para cualquier escenario de cara a la aplicación del alto el fuego.Zamir también ordenó a las fuerzas armadas que se preparen para el proceso para retornar los 48 rehenes aún cautivos en Gaza a territorio israelí. Según las autoridades nacionales, unos 20 siguen con vida.

El ejército mantendrá sus fuerzas desplegadas “de acuerdo con las directrices del estamento político y las etapas del acuerdo”, recoge el comunicado.

La propuesta de tregua del presidente de EEUU, Donald Trump, recoge que el ejército israelí deberá hacer una primera retirada de Gaza hasta la “línea amarilla” para permitir a Hamás localizar a los cautivos, según el diario israelí ‘Haaretz’.

Esta línea amarilla permitiría al ejército seguir en Gaza en un perímetro con una profundidad de entre 1,5 kilómetros (en su zona más estrecha) y 6,5 (en la más amplia) desde la frontera entre Israel y la Franja. Las tropas continuarían en cerca de la mitad del territorio gazatí.

Trump confia en que “lunes o martes” los rehenes finalmente sean liberados y destacó que su Administración logró “algo realmente increíble que nadie pensaba que fuera posible conseguir”, que no es otra cosa que la paz en Oriente Próximo.

El dirigente republicano no dudó en asegurar que nunca antes un presidente de Estados Unidos tuvo relaciones como las que ha tenido él, las cuales le sirvieron para sacar adelante un acuerdo entre Israel y Hamás. “Nunca he visto nada igual, pero de verdad hay paz en Oriente Próximo”, dijo.

Avisos contra el regreso

Horas antes de la esperada firma del acuerdo, la Defensa Civil en el enclave advertía a la población que no intentase regresar a sus casas en la ciudad de Gaza, o a la inversa abandonar la capital, a fin de evitar cruzarse con tropas israelíes.

El comunicado agregó que “las fuerzas de ocupación siguen presentes en varias zonas peligrosas y los movimientos aleatorios podrían poner en grave riesgo la vida de los ciudadanos”.

Por otra parte, los equipos de Naciones Unidas están “movilizados al completo” para que sus camiones puedan finalmente entrar en Gaza y llevar alimentos y otros bienes básicos, indicó el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, al conocerse el acuerdo.

Por su parte, Acción contra el Hambre instó a garantizar la seguridad de los movimientos y establecer zonas seguras dentro de la Franja de Gaza para permitir el ingreso de ayuda humanitaria, ante la implementación del próximo acuerdo.

El alto el fuego fue acogido con satisfacción en Europa, aunque la mayor parte de los países recordaron a las partes que deben respetar lo pactado.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se abrió a que España participe en una fuerza transitoria de seguridad tras la paz que dé formación a las fuerzas palestinas siempre y cuando tenga el aval de la ONU.