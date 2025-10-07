Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Actualidad

Carmen Calvo apela en A Coruña a promover políticas que garanticen la igualdad

Agencias
07/10/2025 20:37
Carmen Calvo, durante su visita al Ayuntamiento de A Coruña
Carmen Calvo, durante su visita al Ayuntamiento de A Coruña
Quintana

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha instado a promover políticas que garanticen la igualdad, en una visita a la ciudad de A Coruña en la que también ha asegurado que "el mundo actual lo juega todo a la carta del desarrollo económico y se está equivocando".

Esto en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que, además, ha reprochado la actitud de aquellos que "inauguran España por las mañanas creyendo que todo ocurre cuando él o ella llegó".

"Nos falta memoria, historia y cultura", ha expuesto para asegurar que deben tenerse en cuenta estos aspectos para avanzar como país. Asimismo, y en materia de igualdad, ha dicho que cuando se hace referencia a la misma entre hombres y mujeres "estamos hablando de democracia". "Hay que seguir achicando injusticias históricas, el femimismo es internacionalista", ha incidido.

"Mira a las mujeres que están sometidas a situaciones difíciles de entender", ha manifestado para aludir, al hilo de ello, a la necesidad de "abolir la prostitución" de la cual ha recalcado que "no es un trabajo". Ha recordado, además, a las "niñas que son casadas con nueve o diez años en muchos lugares del mundo". "Sabremos algún día lo que les ha ocurrido a las gazatíes o las ucranianas", ha lamentado.

A su llegada al Ayuntamiento, se ha mantenido un minuto de silencio por el último asesinato machista cometido. "Nos recuerda que ni siquiera en países desarrollados como el nuestro las mujeres están a salvo de ser asesinadas por ser mujeres", ha recalcado Calvo.

Por su parte, en la visita al consistorio, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha destacado la trayectoria de Carmen Calvo y su "defensa de la igualdad y del feminismo".

"No puede haber democracia sino hay igualdad", ha expuesto para incidir en que los derechos no se pueden ver cuestionados "por una derecha ultra y una ultraderecha". Lo ha hecho con alusión a cuestiones como el debate sobre el aborto, que ha calificado como un "derecho de la mujer".

