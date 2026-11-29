El cartel de la tienda de Canuto Berea que se subastará en Madrid Casa Ansorena

No es una habitual ver a la venta un pedazo de historia de A Coruña. No se trata de una pieza única, pero sí de una muy especial, pues seguramente se trate de uno de los carteles promocionales más icónicos de la historia de la ciudad herculina, el de la tienda de Canuto Berea. La Casa Ansorena lo ofrece en subasta. Se celebrará el 15 de diciembre a partir de las 17.00 horas.

La Bibilioteca de Estudos Locais, de gestión municipal, dispone de un ejemplar. Y un local de reciente apertura, el Riberita de la calle Padre Feijoo, luce uno colgado en sus paredes, a modo de decoración. Pero no es habitual encontrar uno en el mercado.

El precio de partida de la puja es 1.200 euros. La pieza, con el título "Canuto berea y cia. Almacén de Música. La Coruña" es una litografía sobre papel adherido a tela con las siguientes dimensiones: 67,5 x 147,5 centímetros. La plancha lleva la firma de “M. Miguel”. La impresión fue obra de la coruñesa " L. Lorman”.

El precio de salida es de 1.200 euros

La tienda de Canuto Berea fue la primera dedicada a instrumentos musicales en Galicia. ¿Y quién era Canuto José Berea Rodríguez? Pues uno de los más importantes personajes de la esfera musical, social y política gallega y del noroeste peninsular del siglo XIX. Nacido en A Coruña en 1836, fue intérprete musical, compositor, director, docente, agente teatral, editor y alcalde la ciudad, un cargo desde el que impulsó la mejora de las infraestructuras culturales.

La tienda de la que ahora sale a subasta su cartel, el Gran Almacén de Música de D. Canuto Berea, se convirtió en un referente en toda Galicia desde su apertura en la calle Real en 1856. Desde el número 38 contribuyó a la difusión de la música y la impresión de partituras, además de convertir al Canuto Berea comerciante en un intermediario entre compositores gallegos y editoriales del extranjero.