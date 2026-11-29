Mientras la jornada electoral transcurre con placidez, en lo que se refiere a la circulación ha habido algún que otro incidente, como el del turismo que lleva montado en un quitamiedos desde las dos y veinte de la madrugada, cortando un carril de Alfonso Molina, a la espera de ser retirado.

El conductor circulaba a esa hora por la avenida de Alfonso Molina, en dirección salida de la ciudad cuando, a la altura de los Nuevos Juzgados, perdió el control del vehículo y acabó saliéndose de la vía justo después de la salida hacia la ronda de Outeiro.

Según la Policía Local, el conductor no sufrió heridas y tampoco acudió la Unidad de Atestados. Por motivos sin aclarar, la grúa no pudo acudir inmediatamente para retirar el vehículo, quizá por la forma en la que estaba montado sobre el quitamiedos, lo que obligaría a usar otro tipo de grúa.

En todo caso, la Policía Local cerró el carril al tráfico con conos sin que hay afectado al escaso tráfico del domingo. Se espera que se retire el vehículo a lo largo de la mañana.