Potaje tierra y mar

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Ingredientes:

200 g de langostinos congelados, pelados y crudos

Un bote de garbanzos cocidos (400 g)

1 puerro grande

Media berenjena

125 g de champiñones Portobello laminados

2-3 cucharadas de algas Wakame deshidratadas

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Sal del Himalaya o sal gorda

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

4 o 5 cubitos congelados de caldo de pescado

Vino blanco

Una pizca de sal

Elaboración (para dos o tres personas):

1. Hidratamos las algas en agua fría (unos 3-4 vasos)

2. Salteamos los langostinos previamente descongelados en la sartén, con una cucharada de aceite. Reservamos.

3. Pochamos el puerro troceado con dos cucharadas de aceite de oliva. Reservamos.

4. Salteamos los champiñones laminados junto con la berenjena troceada y los dientes de ajo en una olla.

5. Añadimos los líquidos: el agua fría con las algas deshidratadas, un chorrito de vino blanco y los cubitos de caldo de pescado congelado. Dejamos llegar a ebullición.

6. Añadimos los langostinos, los puerros y la hoja de laurel. Dejamos cocer a fuego lento unos 10 minutos. A continuación se añaden los garbanzos con toda su agua. Se dejan cocer a fuego lento otros 5 minutos. Probamos y rectificamos con una pizca de sal si es necesario. ¡Y listo para degustar!