Os bardos de Breogán sacan o seu primeiro disco para levar a música celta de Galicia ao Xapón
Son Galaico, o dúo formado por Aarón Pérez e Hugo Sanjiao ao abeiro da UDC, acaba de publicar o seu álbum debut, ‘Lendaira’, que estreará na sala Capitol de Santiago
Aarón Pérez e Hugo Sanjiao coñecéronse ao abeiro dos seus respectivos estudos na UDC. Pérez é cullerdense e Sanjiao compostelano, pero a música uniu os seus camiños. “Tiña que facer un videoxogo e necesitaba unha banda sonora e precisaba unha gaita, un amigo díxome que tiña un colega que tocaba a gaita e fixera unha cousa con Wismichu, era Hugo, chameino e trouxo o ‘whistle’ irlandés e eu, que son un friki da música irlandesa, dixen ‘este chaval sabe cousas’”, comenta Pérez sobre a primeira vez que traballaron xuntos.
Pero o xerme de Son Galaico tardou en agromar. Pérez marchou a traballar a Sevilla e non foi até mediados de 2025 que, impulsado pola morriña, quixo volver e crear algo xunto a Sanjiao. “En xuño gravamos o primeiro video xuntos, en Castro Laxe, e foron 30 e pico mil visitas que, naquel momentos, eran moitas para nós”. Nese punto continuaron as gravacións e “unha cousa levou á outra” até que este ano, a mediados, xurdiu a idea do disco. “O noso manager propuxo facer unha Capitol, podería estar guapo, pero había que presentar algo... pois un disco”, subliña Sanjiao.
Aí comezaron a mesturar influencias rock, tradicionais e, sobre todo, celtas, un pouco ao modo de artistas e grupos que seguían do pasado, como a mistura de electrónica e country de Avicii ou o rock e o folk de Mago de Oz. Foi, grosso modo, o nacemento de ‘Lendaira’, un disco co que buscan tamén abrir a porta ao “mundillo” folk a xente que “quizais non escoitou folk”.
A idea cobrou forma tras coñecer a Iago Pico, o produtor, e puxeron forma a esta historia que querían contar nun disco, “como si fose un conto”, conta Pérez, que aclara que, aínda así, os temas pódense escoitar soltos.
Este conto comeza coa perda da gloria de Breogán. “Quere recuperala e necesita bardos que conten a súa historia e nos elixe a nós para que vaiamos a Lendaira”, explica Pérez. Porque unha lenda “morre cando deixas de cantala”, indica Pérez, antes de que Sanjiao complete: “A idea principal do disco é esa”.
Aínda que este Breogán non está corto de humor. “É o primeiro abonado do Dépor”, comenta Sanjiao entre risos. “Mólanos moito o humor, inspirámonos moito nos Monty Python”, indican mentres explican que nos videos que acompañan a algunha das cancións contan coa participación de Carlos Blanco, David Perdomo ou Pepe y Lucas.
“Carlos confiou cegamente e axudounos a contactar con Perdomo”, comentan. Con Pepe y Lucas tampouco houbo maior problema para convencelos. A opinión dos tres cando lles contaron o proxecto? “Que estamos fumados”, din ambos entre gargalladas.
Tradición celta, cine e videoxogos
A tradición celta é moi importante no disco. “Como dicimos en ‘Kallaikoi’, ‘onde empezan os cantís, onde acaba o mar, ese é o meu paraíso’”, afirma Pérez, que o enlaza co seu pasado fóra de Galicia: “Ao emigrar dinme conta de que non podía estar lonxe do mar, do clima nuboso da choiva, encántame... atopaba unha conexión ao estar en Galicia, en Asturias ou incluso en Irlanda, aínda sendo o estranxeiro, sentíame na casa sen estar no meu país”, engade.
A tradición celta mestúrase co seu amor polas bandas sonoras de películas e tamén dos videoxogos, “hai moitas referencias”, asegura Pérez.
A intención é que a xente relacione a súa música con Son Galaico. “De pequeno dicías que tocaba a gaita e era todo muiñeira, pero agora os amigos escoitan Son Galaico”, bromea Sanjiao.
A presentación do disco será o vindeiro día 3 na sala Capitol de Santiago. “Até agora fixemos o directo que podiamos, agora vamos co directo que queremos, é a presentación da nosa proposta para todo o ano que vén”, onde queren actuar por Galicia e España e, por que non, Asia. “No Xapón lles flipa a nosa música”, di Pérez, e completa Sanjiao: “Hai vídeos con dous millóns de visitas e millón e medio son xaponeses e indonesios”.