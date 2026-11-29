Todas las encuestas anunciaban en A Coruña una alta participación y, por lo que parece, así será: desde primera hora de la mañana, los 84 colegios electorales de la ciudad abrieron sus puertas, rebosantes de papeletas y expectación. Entre los primeros en votar, algunos de los candidatos, como Obdulia Taboadela, del PSOE, cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña.

Taboadela, que ya consiguió un escaño en las últimas elecciones, aseguró "estar muy contenta, con mucha ilusión, a ejercer el derecho democrático, que nos iguala a todos, el que no necesita ni patrimonio ni apellidos".

La candidata agradeció el trabajo de los funcionarios que se ocupan de la transparencia del proceso electoral y criticó a los que quieren ponerlo en duda, en referencia a la polémica sobre la ley de nietos.

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A la misma hora que Taboadela votaba en el IES Rosalía Mera, el portavoz municipal del PP y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, en el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG). A pesar de que las proyecciones de voto apuntan a que el PP será el partido más votado en estas elecciones, Lorenzo se mostró cauto.

"Las encuestas son las urnas, y hasta esta noche, no vamos a conocer el resultado, que espero que sea positivo", advirtió Lorenzo antes de depositar su voto. Aseguró que ve al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "muy fuerte" y lo calificó de "gran persona, y gran político, que es lo que necesita este país.