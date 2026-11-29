La Policía Nacional ha restringido la circulación peatonal por la calle Panaderas, a la altura del número 33, en A Coruña, tras localizar un paquete sospechoso en el portal de un inmueble.

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Los agentes han acordonado la zona y cortado el paso por la acera en ese tramo, a la espera de retirar y examinar el bulto.

En un principio, no se teme que pueda contener un artefacto explosivo, aunque se ha activado el dispositivo preventivo por precaución. Para ello cuentan con la ayuda de guías caninos.

Después de que un perro examinase el 'explosivo', un agente lo retiró y resultó que era una falsa alarma, así que ya se ha reabierto la circulación por la calle Panaderas.

El incidente no afecta a la jornada electoral, ya que no hay ningún colegio electoral cercano al lugar donde se ha localizado el paquete.