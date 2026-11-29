Cola para votar en la Grande Obra de Atocha Germán Barreiros

La participación en las elecciones generales de este 29 de noviembre ha crecido en la ciudad de A Coruña con respecto a los comicios de 2023. Según los datos de las 14.00 horas, habían votado 86.592 personas, es decir, el 43,48% de los electores llamados a las urnas, 5,51 puntos porcentuales más que hace tres años.

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En cuanto al resto del área metropolitana la mayor participación la marcó el municipio de Bergondo 47,75%, 7,05 puntos porcentuales más que en 2023. Mientras, el mayor crecimiento lo marcaba Oleiros, con una participación 8,21 puntos más altas que en los comicios de 2023.

El municipio con mayor participación fue Bergondo

En el lado contrario, el municipio que menos participación anotó en el área metropolitana coruñesa fue el de Arteixo, con un 42,11%, mientras que el que tuvo un crecimiento más contenido con respecto a las elecciones de hace tres años fue el de Curtis, con un ascenso de 2,93 puntos.

Así, la participación se cerró a las 14.00 horas en el área coruñesa con los siguientes datos: Abegondo, (46,87%, +8,15), Arteixo (42,11%, +6,79), Bergondo (47,75%, +7,05) Betanzos (44,88%, +5,86), Cambre (45,71%, +7,35), Carral (44,38%, +7,92), Coirós (47,26%, +6,58), Culleredo (46,72%, +7,86), Curtis (43,71%, +2,93), Miño (47,14%, +7,43), Oleiros (46,21%, +8,21), Oza Cesuras (45,15%, +4,40), Paderne (45,30%, +5,12), Sada (46,83%, +6,96), Vilarmaior (46,81%, +6,27) y Vilasantar (43,41%, +3,25).