Epi, de pie con la camiseta del Café Doré, con Pachi y los músicos de su fiesta Quintana

A pesar de que el equipo es más grande, al hablar del Café Doré todo el mundo se acuerda de Pachi y de Epi. El primero se jubiló hace un par de años, aunque optó por lo que denominó “jubilación activa” manteniendo su actividad al frente del Doré. El segundo se jubila este lunes y se ríe ante la situación: “Pachi me dijo un día ‘cuando te jubiles tú, me jubilo yo’, pero creo que me engañó”, dice entre risas.

“Termino mi ciclo en el Doré”, comentaba este pasado sábado Epi a las puertas de la cafetería, donde le iban a rendir homenaje con una fiesta. “Va a haber muchas cosas bonitas”, aseguraba mientras los músicos que iban a actuar terminaban de probar un sonido suficientemente potente para un adiós a la altura. “Tenemos una fiesta y esperemos que no la liemos mucho”, aseguraba recordando que son doce los años que ha pasado con Pachi en el Doré, para donde lo reclutó tras una amistad de toda la vida: “Somos amigos de la infancia, del barrio”.

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La música no era lo único previsto para la noche del sábado, que se pretendía alargar hasta bien entrado el día de hoy. “Estoy un poco nervioso, porque no soy político, pero voy a dar un mitin, tengo mucha gente a la que dar las gracias”, apuntaba mientras recordaba que el discurso lo había debatido con la almohada. “Lo estuve desarrollando en la cama, lo que pasa es que en la cama es de puta madre, pero en directo... a ver cómo va la cosa”, explicaba.

Y es que los recuerdos son “miles”, pero su agradecimiento se va a la clientela. “Tenemos unos clientes de diez, me han hecho disfrutar del trabajo, porque yo vengo aquí a disfrutar”, apunta.

Pachi me dijo un día ‘cuando te jubiles tú, me jubilo yo’, pero creo que me engañó

Ahora la idea es viajar. “Tengo proyectos de viaje, pero cerca. Mis abuelos eran de León, tengo familia en Zamora... pero me gusta mucho el vino, tengo que ir primero a La Rioja y degustar esos buenos caldos que tenemos”, enumera, ante la pregunta de uno de los habituales: “¿No te vas a ir a China, entonces?”, a lo que responde entre risas: “No, no, a China no me voy a marchar, tengo ganas de viajar, de conocer cosas que me quedaron en el tintero, coger el coche tranquilito, sin prisa”.

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Y, por supuesto, visitar el Doré pero desde el otro lado de la barra. “Vendré, que además tenemos una peña deportiva, vendré a desayunar, a tomar el vermú... pero los sábados, tranquilo, de charla, más relajado”, apunta sonriendo.

Y mira al futuro del Doré: “Pachi aguantará, el local funciona, tiene un equipo muy bueno, Pachi aguantará unos años y está Alba, que seguirá el proceso de desarrollo, cambios... todo perfecto”, comenta Epi a las puertas de su jubilación.