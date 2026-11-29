Cola a las puertas del colegio Juan Fernández Latorre Germán Barreiros

Aunque la asistencia a los 84 colegios electorales de A Coruña desde primera hora de la mañana, a medida que avanzaba la jornada se incrementó la afluencia de votantes y para el mediodía ya se registraban colas en los accesos de los barrios más importantes.

Casi 200.000 coruñeses están llamados a las urnas esta jornada Más información

La alcaldesa, Inés Rey, reconocía que la gran cantidad de coruñeses que acudían al llamado de las urnas: "Sí notamos bastante afluencia y en algunos sitios hay bastante cola, pero es positivo, y esperamos que la participación se mantenga",

Lleno en el Instituto Paseo de los Puentes Carlota Blanco

La participación en 2023 llegó al 70,4% a nivel nacional antes del recuento CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) y en A Coruña al 73,38%, una cifra que se aproxima mucho a lo que las principales encuestas estiman que será la participación a nivel nacional este año, que es muy posible que A Coruña vuelva a superar, así como otras ciudades gallegas.

Los coruñeses acuden a las urnas desde primera hora de la mañana Más información

Sin embargo, desde la empresa demoscópica Demosgal apunta a que el partido de fútbol entre el Deportivo y el Barcelona podría restar participación, dado que comienza a las cuatro de la tarde, que es una hora punta para muchos votantes.