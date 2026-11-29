La alta participación desborda los colegios electorales en A Coruña
Las colas se forman a la entrada en sitios como el Fernández Latorre o el Labaca
Aunque la asistencia a los 84 colegios electorales de A Coruña desde primera hora de la mañana, a medida que avanzaba la jornada se incrementó la afluencia de votantes y para el mediodía ya se registraban colas en los accesos de los barrios más importantes.
La alcaldesa, Inés Rey, reconocía que la gran cantidad de coruñeses que acudían al llamado de las urnas: "Sí notamos bastante afluencia y en algunos sitios hay bastante cola, pero es positivo, y esperamos que la participación se mantenga",
La participación en 2023 llegó al 70,4% a nivel nacional antes del recuento CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) y en A Coruña al 73,38%, una cifra que se aproxima mucho a lo que las principales encuestas estiman que será la participación a nivel nacional este año, que es muy posible que A Coruña vuelva a superar, así como otras ciudades gallegas.
Sin embargo, desde la empresa demoscópica Demosgal apunta a que el partido de fútbol entre el Deportivo y el Barcelona podría restar participación, dado que comienza a las cuatro de la tarde, que es una hora punta para muchos votantes.