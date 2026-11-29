Una persona en bicicleta, en la confluencia de la avenida del Ferrocarril con General Rubín Quintana

Los últimos trabajos para la puesta en servicio de la nueva estación intermodal de A Coruña concluirán en cuestión de semanas, según las últimas previsiones del Adif. A partir de ahí, será la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la que determine la fecha de apertura final del nuevo complejo que combina bus y tren y que, desde el pasado 3 de noviembre, tan solo faltan ultimar los detalles en lo que respecta al transporte ferroviario. No obstante, si bien cinco años después de la firma del convenio los coruñeses por fin tendrán un espacio moderno y adaptado a la nueva movilidad en el que desplazarse, no lo harán de la forma más cómoda posible. Por lo menos, hasta finales del próximo año 2027.

Y es que, a mayores de las nuevas obras que licitó hace unas semanas el administrador ferroviario para el proyecto de reparación de bóvedas y fachadas en la parte del edificio de viajeros de San Cristóbal, todavía restan los trabajos para su correcta adecuación al entorno.

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Para ello, según fuentes municipales, es necesario que “acabe el tránsito de transporte pesado de las obras que dañan el firme y cuando el acceso provisional a la estación no ocupe parte de la calzada”. El Ayuntamiento adjudicó la reforma, que afectará a parte de la ronda de Outeiro y de la avenida del Ferrocarril, a la empresa Canarga por 1,4 millones de euros y con un plazo de ejecución de ocho meses. De esta forma, si todo transcurre con normalidad, no será hasta los últimos meses de 2027 cuando la nueva estación intermodal esté completamente acoplada al barrio de Os Mallos.

Las actuaciones

Los trabajos previstos contemplan la reforma de la sección transversal de la avenida del Ferrocarril. En la conjunción de la avenida con General Rubín, se sustituirá el actual cruce por una rotonda, que conectará ambas avenidas, así como la salida del parking de la estación. En el tramo de la ronda de Outeiro entre la avenida de A Sardiñeira y Ferrocarril, se implantará un carril bici en cada sentido, conectado con el de A Sardiñeira y con la estación de BiciCoruña del parque de San Cristóbal. Además, se sustituirá la actual rotonda por una glorieta ovalada.

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Al contrario de lo que en un principio se preveía, A Coruña finalmente será la quinta ciudad gallega en tener un edificio intermodal, después de la reciente puesta en servicio de la de Lugo, a principios de esta misma semana. No obstante, pese a que la parte ferroviaria ya opera con normalidad en sus instalaciones, todavía aguardan que el bus se acople al complejo intermodal. Al contrario de lo que sucede en la urbe herculina. A día de hoy, son tres ya las ciudades gallegas con una intermodalidad completa: Vigo, Pontevedra y Santiago. Aunque, en el caso de la segunda no es exactamente un edificio compartido, sino que decidieron optar por acercar la estación de bus a la de tren y unir mediante una marquesina cubierta de 250 metros ambos edificios.

En el caso de Ourense, aunque el proyecto para la intermodalidad como tal no estaría listo hasta 2030, ambas estaciones se encuentran pegadas y el desplazamiento desde los andenes de tren hasta las dársenas no supera los treinta segundos de duración. La nueva infraestructura, prevista para dentro de seis años, tendrá la inversión más grande de todas las de Galicia, 111,7 millones.

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