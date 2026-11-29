Iria Espinosa, en la Domus, con el monte de San Pedro al fondo Javier Alborés

Iria Espinosa (A Coruña, 1986) es uno de los dos pilares, junto con Luis Veira, del restaurante Árbore da Veira. Allí trabaja también con su marido, Álvaro, que también es cocinero y con quien tiene una hija, Amaya, de cinco años. Cuando habla de ella es cuando más se le iluminan sus intensos ojos azules, que también brillan cuando habla de su pasión por la cocina y por el barrio de su infancia, Monte Alto.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la ciudad?

Yo creo que el barrio en el que estamos, porque yo soy de aquí, de Monte Alto. Recuerdo la playa, el Paseo Marítimo, bajar a jugar a esta zona de la explanada de la Domus, que hace treinta años era otro rollo. Había mucho monte... Mi abuelo tenía una leira en la Torre, y yo iba con él. Plantaba patatas y tenía una casita pequeñita donde guardaba los aperos. Y a los pies de la Torre, que eso era...

¿A dónde fue al colegio?

A Cervantes, aquí en Monte Alto. Luego fui a la Grande Obra y, después, a Zalaeta. Toqué los tres palos.

¿Y qué tal estudiante era?

Buena. Iba a curso por año, aunque es verdad que alguna vez suspendí alguna, como todo el mundo. Y, bueno, era muy movida, con mucha energía, yo creo. Le pasa a mi hija; yo creo que es un poco genético.

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Y, por aquel entonces, ¿qué decía que quería ser?

Cocinera.

Lo tenía clarísimo.

Tiene tela, sí. O sea, tenía como dos enfoques. Uno era el deporte. Yo jugaba al bádminton, que es algo que tampoco es muy habitual...

Hasta que llegó Carolina Marín.

Exactamente. Pues esto fue antes de Carolina Marín. Íbamos al Club del Mar, mi hermano ya jugaba al bádminton y yo empecé con seis o siete años. Lo dejé con 18, pero competía y me gustaba mucho el deporte. Pero también me gustaba enzoufar en la cocina: mancharme las manos, ponerme con mi abuela a hacer croquetas... Tenía un banquito de madera y yo me subía y le ayudaba a todo: amasar, pelar patatas, desvainar judías... lo que puede hacer una niña pequeña. Ahí sentí la curiosidad. Podía haberme enfocado por el deporte o por la cocina. Decidí la cocina y ni tan mal.

¿Y qué fue lo primero que hizo, si se acuerda?

Lo primero que recuerdo, ya no de hacerlo yo, sino lo que a mí me llamaba mucho la atención y me encantaba de niña, era el guiso de choupas. Es un plato muy de aquí, me recuerda mucho a mi infancia.

¿Y dónde se formó?

Aquí, en el Paseo de los Puentes. Hice el ciclo superior de restauración, que era lo que había entonces. Recuerdo a mi madre diciéndome: “Iriña, ¿tú estás segura de que esto es lo que quieres? Aquí se trabaja mucho, y los fines de semana, cuando la gente disfruta, tú estás trabajando”... Pero yo creo que si trabajas en algo que te gusta, pues trabajas un poco menos.

“Soy muy del Dépor, me gusta el fútbol y de volver a revivir algún momento histórico de la ciudad, volvería a la Liga, que eso no se gana todos los días”

¿Dónde empezó a trabajar?

Hice unos extras en Boqueté, lo típico que empiezas a trabajar el fin de semana, y luego empecé en el Alborada, en 2006. Allí conocí a mi socio, Luis, y también a mi marido, Álvaro. Fue el nexo de unión de lo que vendría después. Después, me fui con Álvaro a San Sebastián, que por aquel entonces era lo más. Nos fuimos con veinte años, sin trabajo, a la aventura y dimos con una gente que estaba montando una vinoteca. Era muy guay porque venían un montón de cocineros como Martín Berasategui, Juan María Arzak... Era como estar en un parque de atracciones; esa gente la veíamos en la tele hacía cuatro días y ahora estábamos dándoles de comer. Fue una experiencia brutal, personal y laboral. Estuvimos un año y luego volvimos al Alborada otros tres años hasta que surge la opción de arrancar un proyecto nuevo, que era Árbore da Veira, donde estaba Luis. Me la jugué y me salió bien.

Tan bien que, de hecho, ahora hasta sale su nombre en la Guía Michelin...

Sí, está guay. Yo fui la empleada de Luis durante cuatro años y luego me ofreció ir al 50%. Desde entonces, somos socios y yo creo que mejor no nos podía ir. Llevamos trabajando juntos veinte años y nos llevamos como el primer día o mejor.

Eso parece más difícil incluso que la estrella Michelin...

La verdad es que es algo muy raro y muy especial. Somos muy diferentes, pero nos complementamos bien. Él es un muy impulsivo, muy lo quiero todo para antes de ayer. Yo soy la parte contraria, la de “bájale tres revoluciones a la vida, no pasa nada, vamos a ir poco a poco”.

¿Y no se pelean?

Todos los días (risas). Eso es el pan nuestro de cada día, pero creo que esta es la parte sana, que al final hemos aprendido a decirnos las cosas. Como en un matrimonio, las cosas van mal porque la gente no se habla. Nosotros lo hablamos todo, nos chillamos todo y nos enfadamos todo. Luego lo arreglamos y ya nos queremos todo otra vez.

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Hay cocineros que dicen que mantener esa estrella es más duro que ganarla...

Mantenerla es lo más complicado. Nos la dieron en 2013; son trece años ya y eso es muy complicado, ¿eh? A mí me llena de orgullo y satisfacción pero lo pasamos mal al principio. Ahora todo son risas, pero el primer año fue duro: solo teníamos menú degustación y era algo novedoso, la gente no entraba por la puerta... Pero al día siguiente de darnos la estrella, explotaba el teléfono.

Además de trabajar con su socio, trabaja también con su marido. ¿Cómo se lleva eso?

De maravilla. Curramos juntos en el Alborada, en San Sebastián y ahora también. Él es un pedazo de cocinero y Luis lo conoce antes que a mí porque es del mismo barrio, de Elviña. Trabajamos en departamentos diferentes, pero lo llevamos genial.

Y, cuando llegan a casa, ¿todavía les quedan ganas de seguir cocinando?

A él. Si es por mí, comeríamos bocadillos todos los días (risas). Por suerte, a él le gusta cocinar en casa, hacer un arrocito... Para mí es una bendición tenerlo.

Volviendo a A Coruña, ¿si le pregunto cuál es su barrio?

Nací y me crie en Monte Alto. Me tomé aquí las cervezas con mis amigas y para mí esta zona es el recuerdo de mi infancia y mi adolescencia.

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Pero ahora no vive aquí...

Vivo en la avenida de Oza. Me fui del barrio no porque quisiera, sino porque comprar un piso aquí era imposible pero todos los que somos de Monte Alto tiramos hacia aquí siempre. Si pudiese, mañana vendía el piso que tengo allí y lo compraría aquí.

Si tuviese una máquina del tiempo, ¿a qué momento de la historia de la ciudad iría?

A algún momento bonito del Dépor. Soy muy del Dépor, me gusta el fútbol y tengo muchos recuerdos, como aquel famoso penalti de Djukic, que yo era superpequeñita... Fue triste, pero fue un momento histórico. Pero de volver, volvería a la Liga, que eso no se gana todos los días.