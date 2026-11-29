Los bomberos llegando al lugar del incendio Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, un incendio -provocado, posiblemente, por un cortocircuito- en un edificio de Unión Fenosa en la avenida de Arteixo obligaba a desalojar a unas 40 personas y dejaba calcinados dos vehículos aparcados en el subterráneo del inmueble contiguo. Mientras, en 1951, hace 75 años, Antonio Tenreiro ganaba un premio en la Bienal Hispanoamericana y celebraba que ya había conseguido su título en la carrera de Arquitectura.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Cuarenta desalojados tras el incendio en un edificio de Unión Fenosa

Unas 40 personas tuvieron que abandonar apresuradamente uno de los edificios de oficinas con que cuenta Unión Fenosa en la avenida de Arteijo. El desalojo se debió al incendio que se registró a media mañana en la última planta del aparcamiento subterráneo del inmueble contiguo y que destrozó por completo dos vehículos. Ni el fuego ni el humo afectaron a ninguno de los empleados de la empresa, que no regresaron a sus puestos de trabajo hasta la tarde. Por el momento se desconocen las causas del incendio, aunque desde la compañía eléctrica se apuntó a un posible cortocircuito. Poco después de las once de la mañana comenzaron a sonar las alarmas de incendio en los edificios. Cuando los bomberos llegaron al garaje, apenas emplearon unos 5.000 litros de agua para sofocar las últimas llamas.

Por otra parte, el hotel Finisterre cerrará el día 7 de enero para realizar las obras que le permitan alcanzar la quinta estrella. El trabajo principal será ampliar los metros cuadrados de cada habitación, lo que obligará a sacrificar 31 estancias, por lo que pasará de tener 127 a 96 dormitorios.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Antonio Tenreiro gana un premio y ya es oficialmente arquitecto

Con referencia al premio de cinco mil pesetas concedido en la Bienal Hispanoamericana a una acuarela del coruñés Antonio Tenreiro, noticia que ya hemos publicado en nuestro periódico, tenemos que aclarar el hecho de que Tenreiro terminó recientemente la carrera de Arquitectura, por lo tanto ha superado ya su condición de estudiante. Este es un motivo más por el que cabe felicitarle, cosa que hacemos muy gustosos, deseándole los mayores éxitos en su profesión.

Los alumnos de la Escuela de Comercio al enterarse del restablecimiento de los estudios de intendencia mercantil de La Coruña se reunieron y en simpática manifestación visitaron a su director, a quien felicitaron y victorearon. El señor Durán Caos agradeció muy emocionado las muestras de cariño de que era objeto por el alumnado de la Escuela, concediendo día de asueto.

Por otra parte, un niño resultó herido en San Andrés atropellado por un coche de un hombre de treinta años domiciliado en Madrid. El pequeño sufrió una contusión en la región frontal izquierda.