La jornada electoral en el centro del Ágora, este domingo Patricia G. Fraga

En la provincia de A Coruña el BNG logra su segundo escaño en la provincia, muy reñido con el PSOE, con lo cual subiría uno respecto a 2023.

Mientras, los socialistas se mantendrían en dos escaños, como hace tres años, y el PP en cuatro. Por su parte, Frente Amplio se queda sin representación -en 2023 logró un escaño Sumar-.

Galicia

En Galicia el BNG sube hasta los tres diputados, con dos por A Coruña y uno por Pontevedra, mientras que el PSOE se queda con 7 escaños y el PP con 13, los mismos que habían sacado en las elecciones de 2023.

El último escaño en la provincia de A Coruña está siendo el más disputado de la Comunidad en esta jornada electoral y se ha disputado entre PSOE y BNG por un escaso margen.

Vox, por su parte, continúa sin representación por la Comunidad gallega.