En A Coruña, el BNG logra su segundo escaño, el PP sigue en cuatro y el PSOE obtiene dos
En Galicia, el BNG alcanza el tercer diputado, el PSOE se queda en siete y el PP en 13, mientras que Vox no logra entrar
En la provincia de A Coruña el BNG logra su segundo escaño en la provincia, muy reñido con el PSOE, con lo cual subiría uno respecto a 2023.
Mientras, los socialistas se mantendrían en dos escaños, como hace tres años, y el PP en cuatro. Por su parte, Frente Amplio se queda sin representación -en 2023 logró un escaño Sumar-.
Galicia
En Galicia el BNG sube hasta los tres diputados, con dos por A Coruña y uno por Pontevedra, mientras que el PSOE se queda con 7 escaños y el PP con 13, los mismos que habían sacado en las elecciones de 2023.
El último escaño en la provincia de A Coruña está siendo el más disputado de la Comunidad en esta jornada electoral y se ha disputado entre PSOE y BNG por un escaso margen.
Vox, por su parte, continúa sin representación por la Comunidad gallega.