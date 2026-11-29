Entrega de premios en el Centro Municipal de Empresas Accede Papagayo

El Ayuntamiento celebró este fin de semana el III Encuentro Emprendimiento Coruña 2026, en el Centro Municipal de Empresas Accede Papagayo.

El concejal de Educación, Innovación Tecnológica y Formación, Juan Ignacio Borrego, entregó los premios a los proyectos 'La Tribu Verde' y 'Multiplicada Taller Gráfico' como proyecto más innovador y mejor proyecto de economía social, respectivamente. 'El Galeón de la ría' y 'Ruta N-VI' obtuvieron el primer y segundo premio a los mejores proyectos de impacto local, respectivamente.

El encuentro pretende convertirse en un escaparate del talento emprendedor coruñés, dándole visibilidad. Al mismo tiempo, publicita los recursos disponibles para poner en marcha nuevas ideas empresariales y para favorecer la relación entre el Ayuntamiento y las entidades privadas que trabajan en el apoyo al emprendedor.

Danza 10 y Tribo Solutions, ganadores de los Premios Emprende Coruña 2026 Más información

La programación combinó la exposición de proyectos con charlas inspiradoras, una mesa redonda sobre temas de interés para el emprendimiento, así como una actividad de networking destinada a fomentar el intercambio de experiencias.

“O Concello quere estar ao lado de todos aqueles que, con valentía, se lanzan a perseguir os seus sonos nun mercado que non é fácil. Pero os coruñeses saben a importancia de soster o tecido empresarial autóctono”, destacó Borrego.