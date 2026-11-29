Una edición pasada del Fanzine Fest Patricia G. Fraga

El Fanzine Fest celebrará una nueva edición entre los días 2 y 7 de diciembre en A Coruña. Los conciertos tendrán lugar en espacios singulares de la ciudad, como el Planetario, la Domus, el Ágora o la Fundación Luis Seoane. La programación reunirá a artistas nacionales e internacionales vinculados a diferentes corrientes de la música electrónica.

El cartel del festival cuenta con artistas de la escena electrónica contemporánea como Adriana López, James Ruskin, Ceephax Acid Crew, Mell G, Anika Kunst, Iñigo Kennedy, Sunil Sharpe, Rachael, Ungar y Roi, entre otros nombres destacados. La organización mantiene también una atención especial a la escena local y gallega, un gesto constante desde sus inicios.

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Según recoge el Ayuntamiento, una "característica singular" de esta edición será nuevamente su integración en el entorno urbano de la ciudad. La programación se desarrollará en hasta seis espacios emblemáticos del municipio, que completan el Teatro Colón y la Sala O Túnel, sumados a los ya mencionados.

Según recoge el Ayuntamiento, una "característica singular" de esta edición será nuevamente su integración en el entorno urbano de la ciudad

Desde su creación, el festival ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma cultural que trabaja en diversos ámbitos, como la producción de eventos, formación, edición musical o el desarrollo artístico. El ente municipal destaca que esta "dimensión transversal" le ha permitido establecer conexiones entre A Coruña y las diferentes escenas electrónicas internacionales, "contribuyendo a la proyección exterior de la ciudad".