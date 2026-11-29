Colegio electoral en el Palacio de la Ópera Quintana

El día 2 de este mes, el Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario para escoger a los ciudadanos que integrarían las 293 mesas electorales, que estarán distribuidas entre los 84 colegios de A Coruña. Y este año se presentan novedades en alguno de ellos que los votantes deberían tener en cuenta.

El primero es el Palacio de la Ópera: el colegio electoral continúa allí estas elecciones pero dos de las mesas se desplazan a la sede del COAG (Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia) en Federico Tapia. El motivo es evitar que los votantes que residen en las inmediaciones y que tienen problemas de movilidad tengan que subir la cuesta hasta el Palacio de la Ópera.

Un total de 2.743.437 gallegos podrán votar en las más de 3.900 mesas distribuidas en 2.307 colegios en Galicia Más información

Otro cambio por motivos de accesibilidad es el del centro cívico de Santa Lucía. Actualmente se están llevando a cabo obras en las escaleras, de manera que las mesas se trasladan al OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) que se encuentra muy cerca, en A Palloza.

Además, el polideportivo de Monte das Moas recupera las mesas que habitualmente se situaban allí y que anteriormente habían sido trasladadas también por culpa de unas obras. Lo mismo ocurre con el centro cívico de O Birloque.

Sesión informativa

El último preparativo se llevó a cabo el viernes en el teatro Colón, donde el Ayuntamiento organizó una sesión informativa para los presidentes de las mesas. De esta manera, podían conocer de antemano y en detalle las funciones que tendrán que llevar a cabo hoy.

La formación la impartió el secretario general del pleno, Manuel José Díaz, y asistieron a la misma el presidente y la secretaria de la Junta Electoral de la Zona, así como el secretario general de la Delegación.