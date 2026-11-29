Directo | Elecciones generales del 29N
El municipio riojano de Villarroya, que tiene nueve vecinos empadronados, no ha podido cumplir este domingo su objetivo de mantener el récord de ser el primer municipio de España en cerrar las urnas, dado que ha habido un voto por correo y la cartera no ha llegado a la apertura del colegio electoral.
Los ocho vecinos que pueden votar presencialmente estaban a las 8:00 horas en el colegio electoral, preparados para, una hora después, depositar su voto con rapidez ante numerosos medios de comunicación.
Esos sobres no se meterán en la urna, llevarán la firma de al menos dos miembros de la mesa y se añadirán a la documentación electoral
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el candidato más madrugador que acude a votar
Los colegios electorales distribuidos por todo el país abrieron sus puertas a las 09.00 horas y por primera vez se puede utilizar para identificarse el DNI digital
Todos los centros abren sus puertas después de haberse constituido las mesas electorales a excepción de las islas Canarias que lo harán en una hora.
Los coruñeses se enfrentan hoy a una jornada en la que además de votar tendrán que animar al Deportivo ante un rival duro de roer, el Barcelona, pero hay tiempo para todo.
Un total de 3.552 personas ciegas y con discapacidad visual podrán votar de forma autónoma en todos los rincones de España en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, gracias al kit de voto accesible en braille. En Galicia, serán un total de 350 las personas ciegas que ejerzan este derecho de modo autónomo y secreto.
Un total de 2.794.437 gallegos y gallegas están llamados a votar, de los que 77.915 lo harán por primera vez en una elecciones generales.
Las 61.033 mesas en las que los españoles podrán depositar su voto este 29 de noviembre empiezan a constituirse en los 22.493 colegios electorales distribuidos por todo el país.