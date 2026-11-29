Un voto por correo evita que Villarroya (La Rioja) cierre las urnas en segundos

El municipio riojano de Villarroya, que tiene nueve vecinos empadronados, no ha podido cumplir este domingo su objetivo de mantener el récord de ser el primer municipio de España en cerrar las urnas, dado que ha habido un voto por correo y la cartera no ha llegado a la apertura del colegio electoral.

Los ocho vecinos que pueden votar presencialmente estaban a las 8:00 horas en el colegio electoral, preparados para, una hora después, depositar su voto con rapidez ante numerosos medios de comunicación.