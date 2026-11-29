Una persona vota en unas elecciones en 2023 Patricia G. Fraga

Durante esta jornada, 199.134 coruñeses están llamados a votar para escoger a los representantes de la provincia tanto en el Senado como en el Congreso, en unas elecciones que se presumen tensas y con una alta participación.

En las últimas generales, las de 2023, la ciudad de A Coruña apoyó al PP con el 39,89% de los votos (57.356), al PSOE con el 31,03% (44.620), al BNG con el 8,72% (12.533) y a Vox con el 4,82% (6.924). Eso significa que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, obtuvo un apoyo mucho mayor que la media española, que fue de 33,06%, mientras que el PSOE igualó prácticamente el resultado a nivel nacional (31,68%). Es decir, que A Coruña será una plaza fuerte del PP durante la jornada electoral de hoy, según la información aportada por Demosgal.

La provincia de A Coruña envía ocho diputados al Congreso, que en los últimos comicios se distribuyeron entre el PP (4), PSOE (2), Sumar y BNG, con uno cada uno. Las opciones de representantes para la cámara baja son nueve (PP, PSOE, Vox, Se acabó la fiesta, Partido Comunista de los Traballadores de Galiza, BNG, Frente Obrero, Podemos y Frente Amplio). Al Senado, solo se presentan seis: PP, Partido Comunista dos Traballadores de Galiza, BNG, Podemos, Vox, y Senado de Progreso (PSOE y Frente Amplio). En 2023, el PP se llevó tres de los cuatro senadores de A Coruña, y el PSOE el restante.

Los tres partidos con más votos en la ciudad de A Coruña en las 16 elecciones generales

Este año, todo apunta a que Sumar (ahora Frente Amplio) perderá su escaño, que podría acabar en manos de PP, PSOE, BNG o incluso de Vox. De hecho, parte de la campaña de estos dos últimos partidos ha girado en torno al enfrentamiento por este diputado. Para la formación que lidera Santiago Abascal, sería un triunfo simbólico conseguir su primer escaño en Galicia, pero Demosgal considera poco probable que eso ocurra. En cambio, ese representante podría acabar en manos del PSOE.

La participación en 2023 llegó al 70,4% a nivel nacional antes del recuento CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) y en A Coruña al 73,38%, una cifra que se aproxima mucho a lo que las principales encuestas estiman que será la participación a nivel nacional este año, que es muy posible que A Coruña vuelva a superar, así como otras ciudades gallegas.

Distritos, secciones y mesas

La ciudad se divide en diez distritos electorales que, a su vez, se subdividen en 186 secciones censales que se reparten 293 mesas, siendo el distrito más poblado el número 7, que incluye O Castrillón, Monelos, Elviña, Os Castros y Matogrande. Las secciones censales oscilan en tamaño entre 500 y 2.000 votantes, porque cuando rebasa esta cifra, se crea una nueva sección, y si baja de 500, se une a otra sección, así que pueden variar según el tamaño del barrio. Cada sección cuenta con su mesa.

Basta con superar mil para crear una nueva mesa, aunque puede haber excepciones en las zonas rurales. Existe un caso en A Coruña, el de San Pedro de Visma, que se amplió a una mesa más con 211 censados.

No todas las mesas recogen la misma participación. En 2023, la mesa de A Coruña donde menos participación se registró (53,94%) fue una de residentes de Cances (distrito 10, sección 1, mesa A). En contraste, la que más participó (84,57%) fue la de los residentes de la zona de la plaza del Libro (distrito tres, sección cinco, mesa B).

El PSOE sacó su mejor resultado en el distrito 5, sección 11, mesa B, con un 43,75%, ubicada en Labañou. Donde menos votos recibió fue en el distrito 3, sección siete, mesa B, con un 12,98% (entre plaza de Ourense y Federico Tapia). El PP, por su parte, obtiene su mejor resultado con un 69,35% en esa misma mesa, pero el peor fue en el distrito 5, sección 12, mesa A, (24,31%) en Os Mariñeiros. En cuanto al BNG, su mejor resultado fue en el distrito 9, sección 3, mesa B (Novo Mesoiro) con un 13,83% y el peor, en el distrito 3, sección 3, mesa B, con un 3,39% (plaza de Recife, junto a San Pablo).

Las expectativas de voto favorecen al PP pero la alta participación permite mantener un cierto grado de incertidumbre. Desde que se abran los colegios electorales hasta que comiencen los primeros recuentos, a eso de las nueve, la expectación será alta, también en A Coruña.