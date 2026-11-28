La nueva promoción ya se anuncia en la avenida del Ferrocarril Quintana

La futura estación intermodal de A Coruña traía consigo varias reformas viarias y de equipamientos que van siendo realidad poco a poco: la reforma de la avenida de A Sardiñeira, el nuevo acceso a la avenida de Arteixo, las propias estaciones de autobuses y trenes, la reforma de parte de la ronda de Outeiro y de la avenida del Ferrocarril.

Las obras en la nueva estación intermodal se mantendrán, al menos, hasta el verano de 2028 Más información

Precisamente, en este último entorno también se preveía un nuevo polígono residencial del que poco se sabía, hasta ahora. En las parcelas vacías, a continuación de los antiguos concesionarios de Conde Medín, ya empieza a anunciarse una primera promoción residencial.

Por ahora, el único testigo de que en ese punto se levantarán inmuebles son unas lonas que anuncian una próxima promoción de viviendas. La empresa que las promueve es Avantespacia, que adelanta que próximamente darán más detalles, pero ya avanzan en su web la “ubicación estratégica” de la promoción en un “entorno urbano consolidado”. “Una nueva oportunidad para encontrar tu hogar en una ciudad dinámica, abierta al Atlántico y con una extraordinaria calidad de vida”.

El Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) de 2013 ya contemplaba la posibilidad de edificios residenciales en este entorno, dos polígonos situados al lado de la futura estación intermodal (a continuación del edificio que actualmente acoge la estación de tren provisional). En su momento, el polígono 030.2 de Joaquín Planells Riera (antigua denominación de la avenida del Ferrocarril hasta la aplicación de la Ley de Memoria Democrática) estaba considerado como suelo urbano no consolidado. Un proceso legal extendido en el tiempo hizo que, para que la propietaria de las parcelas cediera al Ayuntamiento las mismas, tendrían que pasar a ser suelo urbano consolidado, un proceso que finalizó en el año 2023, con una modificación puntual del PXOM de 2013 para tal fin.

Recreación de la zona de la avenida del Ferrocarril de la modificación puntual del PXOM con edificios en las parcelas vacías

Las parcelas, según aquellos acuerdos, permitirían configurar los accesos a la futura estación intermodal, pero también “ordenar el tejido residencial y mejorar la conexión transversal entre los barrios situados a ambos lados del canal ferroviario. Potenciar la centralidad de esta zona mediante la mezcla de usos, tipologías edificatorias, espacios libres y equipamientos”. Los bloques que se contemplan en el PXOM de A Coruña tendrían entre cuatro y seis alturas y se rubricó el compromiso a que una décima parte de la edificabilidad se reserve para la creación de viviendas de protección oficial.