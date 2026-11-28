La farmacia de Adormideras, con sus adornos navideños Quintana

La Navidad todavía no ha llegado a A Coruña. De hecho, llegará más tarde que en la mayoría de las grandes ciudades de España. Tal y como analizó El Ideal Gallego, más de una treintena de capitales de provincia de todo el territorio nacional ya llevan varias semanas con las calles iluminadas, mientras que en la urbe herculina todavía no se encenderán hasta el próximo viernes, 4 de diciembre. No obstante, eso no quiere decir que los edificios o los comercios hayan decidido aguardar por el Ayuntamiento para decorar sus establecimientos, desde pequeñas tiendas de alimentación hasta los supermercados o las farmacias.

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Uno de estos negocios invadidos por la magia de la Navidad es la farmacia de Adormideras -la más joven de la ciudad-, que luce desde hace ya varios días una gran iluminación en su exterior, pero también una decoración interior plagada de detalles relacionados con las fiestas. Todo por una razón: "Sacarle una sonrisa al barrio". Así lo atestigua su dueño, Fernando Alonso Luaces, quien vivirá sus primeras navidades al frente de la botica del barrio. "Queríamos tener un momento agradable entre los compañeros. Hace diez días, nos fuimos de comida todos e inauguramos el alumbrado y toda la decoración. Es una cosa necesaria, poder sacar una sonrisa a todos y estar orgullosos del barrio. Es de lo que se trata nuestra profesión, no solo las medicinas generan salud", comenta Alonso.

Desde hace unos días, los viandantes pueden observar cómo está totalmente cubierto por luces de diferentes colores, tanto en la fachada principal como en las laterales y en las propias columnas. Así, también se pueden ver estrellas o copos de nieve de gran tamaño que instalados en la pared, entre otros elementos. No obstante, la joya de la corona es un Papá Noel de tres metros de altura, "gracias a que tenemos un techo enorme", apunta el propietario de la farmacia.

Primeros meses al frente

La apoteca de Adormideras reabrió sus puertas el pasado mes de julio, después de varios años de abandono y sin ningún servicio en un barrio en el que muchos de sus vecinos consideran el más aislado de A Coruña. En sus primeros cuatro meses, el farmacéutico ha podido observar de primer mano cómo poco a poco se ha convertido en imprescindible para muchos residentes. Sobre todo, para aquellos que por edad o problemas de movilidad no pueden permitirse subir la cuesta de San Amaro: "Veo que están contentos con la farmacia. Poco a poco se van enterando de que estamos abiertos y creo que a todo el mundo les gusta que estemos", incide.

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Aunque todavía se encuentran en un proceso de adaptación, son muchas las ideas que a Alonso Luaces se le pasan por la mente. Una de ellas, con motivo de aprovechar el enorme tamaño del edificio -tiene una superficie total de 280 metros cuadrados-, es instalar, en la parte de arriba, un laboratorio de formulación magistral, para la que ya han depositado toda la documentación pertinente en la Xunta. Actualmente solo existen dos laboratorios similares en toda Galicia. "La idea es darle una segunda vida a un edificio público que se queda muy grande para usarlo como farmacia", sentencia.