Agentes municipals y voluntarios de la Cruz Roja rescataron al conductor del interior del turismo Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, un vehículo dio varias vueltas de campana tras derribar una farola en el acceso nuevo que va a Pocomaco; hace 50 años, en 1976, un soldado resultó herido al desprenderse la bandera de un camión cuando circulaba en dirección a Labañou; hace 75 años, en 1951, una repartidora de El Ideal Gallego fue atacada por un perro en un chalet del Orzán cuando dejaba el periódico y hace cien años, en 1926, se construyó en la ciudad una vivienda para cien inquilinos.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Un vehículo da varias vueltas de campana tras derribar una farola

Un joven de 19 años resultó herido al protagonizar un espectacular accidente en el acceso nuevo a Pocomaco. El siniestro se produjo cuando el joven perdió el control del vehículo y colisionó contra una farola. A consecuencia del impacto el turismo se desplazó unos metros y dio varias vueltas de campana hasta quedar con las ruedas hacia arriba. El conductor permaneció en el interior del vehículo hasta que los efectivos de la Policía Local y de Cruz Roja lograron rescatarlo. Presentaba varias heridas, aunque su estado no reviste gravedad y fue trasladado al hospital Juan Canalejo.

Por otra parte, los vecinos del Agra do Orzán contarán con mayor protección ya que la Policía Nacional reforzará sus efectivos en el barrio.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Un soldado herido al desprenderse la bandera de un camión

Cuando un camión conducido por un joven de 31 años circulaba por la calle del Almirante Brown, al llegar a la altura de la Escuela de Náutica, en dirección a Labañou se le rompió un gancho del cierre de la baldera trasera de la caja de dicho vehículo, que se abrió golpeando a un transeúnte que llevaba de la mano una “Vespino”. Un coche lo trasladó, ya que el conductor del camión no advirtió el accidente, al Hospital Militar (era soldado del Regimiento de Artillería). Resultó ser un joven de 20 años.

Por otro lado, arribó al puerto de la Coruña y quedó atracado al muelle de San Diego el buque alemán de 40.000 toneladas “Eschersheim”, con el cadáver de uno de sus tripulantes, de nacionalidad turca, que falleció durante la travesía.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Una repartidora de El Ideal Gallego atacada por un perro en el Orzán

Cuando en la mañana de ayer depositaba el periódico la repartidora de El Ideal Gallego, Sofía Castro Rey de 37 años, en un chalet del Agra del Orzán, fue atacada por un perro que salió del interior del mismo, produciéndole dos heridas de cinco centímetros en una pierna, de las que fue curada en una clínica particular, siendo calificado su estado de pronóstico reservado.

También en la Comisaría de Policía formuló una denuncia una mujer de 58 años, quien manifestó que en la noche última penetraron ladrones en la azotea de su casa y le robaron diversas prendas que allí tenía colgadas y que valora en 275 pesetas. Los rateros se llevaron incluso las pinzas de sujeción de las mismas.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Se construirá en La Coruña una casa para cien inquilinos

Embarcará en el puerto de la Coruña con rumbo a Cuba y acompañado de su distinguida esposa, don Jesús Fernández, acaudalado propietario y director del Banco Comercial de la capital de la Gran Antilla.

Pasó dicho señor un año en Galicia, y ahora, por sus asuntos mercantiles, pasará una temporada en aquella isla, proponiéndose regresar a la ciudad herculina el verano próximo.

Proyecta el señor Fernández, y ya la dejó contratada, construir en la Coruña una hermosa casa de siete pisos amplios y capaces de alojar a cien familias. Estas viviendas oscilarán entre 75 y 100 pesetas de alquiler mensual, y estarán dotadas de cuarto de baño y tendrán servicio de ascensor.