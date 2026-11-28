Operarios en la obra de un bloque de viviendas en Xuxán Patricia G. Fraga

En la lucha contra la crisis de la vivienda, existen dos líneas de actuación: regular el mercado, algo por lo que el PSOE apuesta pero el PP no, y aumentar la oferta, un punto en el que ambos partidos mayoritarios coinciden. Según el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, en A Coruña se construyen de media al año unas 486 viviendas. Eso significa que, para cubrir la demanda del Rexistro de Demandantes de Vivenda da Xunta, que este mes era de 7.945, serían necesarios 16 años.

En 2019, cuando Inés Rey llegó a la Alcaldía, la ciudad contaba con 125.778 residencias. Según el Observatorio Galego da Vivienda, ese año se habían construido 272. Actualmente ya son 129.177. “Son 3.399 máis”, hizo notar Lage. Pero en Oleiros se construyen miles al año. Solo en 2025 fueron más de 4.000, según el Observatorio.

El Ayuntamiento de A Coruña subirá el IBI a los grandes tenedores con viviendas vacías Más información

Según los propios datos municipales, en A Coruña había 0,48 viviendas por habitante en 2001 y en 2011 subió hasta 0,55. Diez años más tarde, la proporción era la misma. Sin embargo, el precio medio del metro cuadrado de vivienda de menos de cinco años de antigüedad no ha dejado de subir desde 2018, llegando a su tope en 2025, con 3.005,9 euros el metro cuadrado, siempre según datos municipales.

En su intervención del jueves, Lage destacó lo lento que resulta hacer vivienda y puso como ejemplo el polígono de San Pedro de Visma, uno de los grandes proyectos estratégicos del Gobierno local. En 2023 formaron un equipo de trabajo para acelerar su desarrollo, se aprobó la urbanización en diciembre de 2023 y comenzaron los trabajos en el primer semestre de 2024. Su urbanización no finalizará hasta el primer semestre del próximo año y se entregarán las primeras viviendas (si todo sale según el plan) en los primeros meses de 2028. Es, como recalcó Lage, un ejemplo de rapidez: “O polígono residencial máis rápido en Galicia vai un ano ou dous despois de Visma”.

El 10% de las viviendas de A Coruña se venden en menos de una semana Más información

Pese a las dificultades que supone, el Ayuntamiento proyecta sumar alrededor de 11.000 viviendas hasta 2030 (lo que supondría un incremento aproximado del 8% respecto al censo de 2021), apoyándose en desarrollos no solo de Visma, sino también Xuxán o Monte Mero. En algunos proyectos va de la mano de la Xunta, a pesar de sus continuos roces.

El IBI

El plan fiscal que el propio Lage presentó el jueves pretende incentivar la movilización de las residencias vacías en A Coruña, que algunas estadísticas sitúan en 20.000. Con un recarga del 50% del IBI para los grandes tenedores (los que tienen cinco o más viviendas) por cada residencia que tengan en desuso, pero también con bonificaciones fiscales para aquellos pequeños propietarios (y también grandes, según insinuó Lage) que tengan sus viviendas en alquiler, de hasta un 50%.

Según como se vea, esto podría indicar un descenso en la recaudación del IBI en A Coruña, una de las ciudades gallegas que más cobra por esta tasa. Solo el año pasado, las arcas municipales recibieron más de 58 millones de euros por este concepto. Son tres menos de lo que se había estipulado en un principio, pero en 2024, el impuesto recaudó 57,7 millones de euros y el año anterior, 55,4. Es decir, que desde 2019 a 2025 la recaudación se ha incrementado en más de cuatro millones de euros a una media de 700.000 euros al año.

El IBI ha aumentado al 0,618% del valor catastral después de que subiera sobre el porcentaje anterior, que era el 0,6%. Y este año, según los presupuestos de 2026, se espera que el Ayuntamiento ingrese 67 millones en este concepto, solo en urbanos, y 50.000 euros en rústicas.