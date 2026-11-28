Negocio vacío en la calle República Dominicana, ayer Javier Alborés

Aunque los narcopisos acaparan la atención pública, el problema del crack también se concentra en los bajos comerciales cerrados durante mucho tiempo, que son susceptibles de ser okupados. Ambos forman parte del problema del narcotráfico: en los bajos comerciales rara vez se trafica, pero se reúnen allí para fumar crack toxicómanos que generan problemas en el vecindario, como ha ocurrido recientemente en la calle República Dominicana, donde respiran aliviados tras la desaparición de los drogadictos.

“Estaban siempre montando jaleo, y la Policía no hacía nada”, se queja un hostelero de la zona, que teme que vuelvan, puesto que no han sido expulsados. Según fuentes cercanas, los sujetos eran ‘clientes’ del narcopiso ubicado en el número 11 de Agra de Bragua.

Más de 100 toxicómanos a las puertas de casa: el brutal volumen de negocio de un narcopiso de A Coruña Más información

Esta vivienda trae de cabeza a los residentes de la zona, porque los toxicómanos quieren estar cerca de su fuente de suministro, así que ocupan los bajos comerciales cercanos. No solo en la calle República Dominicana, sino también en Monasterio de Bergondo, por ejemplo, donde hace dos meses la Policía disolvió una pelea en la calle entre dos toxicómanos de un bajo okupado y otros individuos. La pareja ‘okupante’ también eran clientes asiduos del narcopiso ubicado en el número 11 de Agra de Bragua, que fuentes policiales consideran que es de los más activos en A Coruña. A medida que se suceden los incidentes, aumenta la presión vecinal sobre las autoridades.

“Traen colchones, fuman coca (crack), defecan en la calle y se ponen a follar”, describe de forma descarnada un testigo. Eso, sin olvidar las constantes peleas y gritos que no solo afectan a la convivencia, sino también a los negocios de la zona, que se convierten así en los primeros afectados. Estos fumaderos de crack no son un fenómeno nuevo, pero este nuevo consumo lo ha empeorado.

La Policía Nacional desmantela un falso herbolario en el barrio de As Conchiñas que vendía droga en lugar de plantas medicinales Más información