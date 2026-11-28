El ambiente navideño invadió a los placeros y clientes Quintana

El mercado de Elviña ya está en modo Navidad. La plaza de abastos celebró este sábado el encendido de su alumbrado de Navidad en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y que reunió a comerciantes, vecinos y representantes del entorno.

La Asociación de Mulleres Colleiteiras fue la encargada de protagonizar el encendido y que dio paso a una mañana cargada de propuestas. La música tradicional corrió a cargo de las pandereteiras de la Asociación Cultural Malante, que pusieron ritmo a la celebración y contribuyeron a crear ambiente navideño entre los puestos.

Inés Rey participó en esta cita, organizada por la asociación de comerciantes, acompañada por su presidente, Leonardo Tomé, y por Sofía Vázquez, representante de Mulleres Colleiteiras. Durante el acto, Rey quiso poner el foco en la importancia que tienen los mercados municipales para los barrios. "El Mercado de Elviña es mucho más que un espacio comercial", señaló la alcaldesa, que destacó su papel como punto de encuentro para los vecinos y como lugar en el que se mantienen los vínculos y la vida comunitaria.

La alcaldesa también tuvo palabras de reconocimiento para los placeros y placeras, así como para la asociación de comerciantes, por su trabajo diario para mantener activo el mercado y dinamizar el barrio. Rey incidió en la importancia del producto local, la calidad y el trato personalizado como señas de identidad de estos espacios.

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Los más pequeños podrán disfrutar durante la jornada de su espacio con cuentacuentos y talleres de elaboración de coronas y flores navideñas, mientras que los clientes podrán participar en sorteos de vales descuento para las compras realizadas en el mercado.

El mercado de Elviña celebra este sábado su gran fiesta navideña Más información

Con el encendido de sus luces, Elviña se suma así al ambiente navideño que empieza a extenderse por la ciudad, aunque habrá que esperar al próximo próximo viernes, 4 de diciembre que será cuando tendrá lugar el gran encendido de todas las calles de A Coruña..