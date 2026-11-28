La banda municipal, durante un concierto con Juan Miguel Romero Llopis Carlota Blanco

La Banda Municipal de Música de A Coruña afronta un cambio en su dirección. Juan Miguel Romero Llopis comunicó este viernes su decisión de abandonar la formación coruñesa para trasladarse a Valencia, después de recibir una oferta profesional de una banda de música de la ciudad.

El director trasladó ayer la noticia a sus compañeros, al término del ensayo, momento en el que les explicó que había decidido aceptar la propuesta y comenzar una nueva etapa profesional fuera de Galicia, en la Unió Musical de Lliria a lo que sus colegas respondieron con un prolongado aplauso.

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Romero Llopis asumió la dirección titular de la Banda Municipal de Música de A Coruña en noviembre de 2022, después de haber colaborado con la agrupación como director invitado durante la temporada anterior. Desde entonces, ha estado al frente del proyecto artístico de la formación, participando en el desarrollo de su programación musical y en diferentes propuestas culturales de la ciudad.

El músico cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de las bandas municipales. Antes de su llegada a A Coruña, fue subdirector de la Banda Municipal de Barcelona y director titular de las bandas municipales de Santiago de Compostela y Palma de Mallorca.

Su marcha abre ahora una nueva etapa para la agrupación coruñesa, que tendrá que afrontar la reorganización de su dirección musical tras la salida de quien ha sido su director titular durante los últimos años.