Los furtivos posan con una foto de su compañero fallecido, Pablo de Diego, en su fiesta hoy Quintana

En A Coruña existe un lugar donde los motores rugen y los corazones también, y se encuentra en la carretera de los Fuertes. Sus habitantes llevan acero en los dedos y cuero en el torso, tipos duros cuyo corazón se ablanda al mencionar al compañero que ya no está: Pablo de Diego Ribero, fallecido hace cosa de un mes, en un trágico accidente de tráfico. La fiesta que se organizó este sábado, en su club reformado, fue en su honor.

El presidente del Club Furtivos, Álex Navares, y el fundador, Alfredo López, lo recuerdan. “Era un hermano del club, llevaba con nosotros desde que empezamos con las concentraciones”, dice el primero. “Perderlo fue un golpe muy duro. Toda esta fiesta es gracias a lo que él movió”, añade el segundo.

Pablo era de Monte Alto, aunque residía de Santa Cruz. “Lo nuestro no era amistad, era hermandad. Mejor que la familia”, reconoce Navares, funcionario de profesión. López lo explica: “Empezamos con las motos, y acabamos vinculándonos emocionalmente, sentimentalmente”. El local estaba lleno aunque los furtivos sean solo nueve. “Siempre fuimos pocos, muy escogidos, familia bien avenida. No hay un problema porque nos conocemos de tantísimos años. Reímos y lloramos todos juntos”, asegura Navares. López cuenta que gracias a su local acogen a muchos visitantes y organizan fiestas: “Vienen de León, de Cantabria y una vez hasta de Holanda desde en moto”. Ellos también salen a la carretera y hacen al año más de 6.000 kilómetros, cuando pueden. “Hay hijos, mujeres, obligaciones personales, nuestros trabajos”, dice el fundador, topógrafo de profesión.

Tras mucho trabajo, todo estuvo listo. Agradecen el apoyo de sus parejas porque “si no estuvieran, no podríamos hacer esto” pero tenían presente a otra persona: “Es la fiesta que Pablo quería hacer de inauguración del club. Por eso esta es su fiesta”, dicen.

Ellos seguirán con una afición que les ha unido para siempre. "La moto engancha, aunque cuando vas con la mujer, claro, te da en el casco para que vayas despacio", señala Navares, y López añade que "los tiempos son diferentes, porque en el coche recorres 400 kilómetros y en la moto paras cada ciento y pico". Es una forma distinta de viajar.

Cada vez hay menos motores de verdad, reconocen. "Se siguen vendiendo muchas motos, pero no es el nivel de motos que hay ahora-comenta el presidente del club-.Mi moto tiene 27 años y aguantaré con ella hasta que la herede mi hija, aunque acabaré comprando otra". "Nosotros somos nostálgicos, nos gusta lo que nos compramos con sacrificio", reconoce el fundador del Club Furtivos.