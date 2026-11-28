Una de las bajantes históricas artísticas de Ciudad Vieja Patricia G. Fraga

Decía el otro día que la felicidad consiste en sacar un libro de paseo por Coruña. Error. Es mucho mejor que el libro te saque de paseo a ti. Por eso le pido a mi querida Pardo Bazán que me lleve del ganchete por la Ciudad Vieja. Doña Emilia, tan indómita con sus enemigos como generosa con sus amigos, me cita en su casa de la calle Tabernas para dar un garbeo por el casco histórico de la mano de De mi tierra.

Por su Barrio de Arriba siguen remoloneando felices los gatos, herederos de aquellos mínimos que intuía entre las sombras de los pasadizos: «La hierba brota por entre las junturas del empedrado, y, desde que el sereno asoma por las bocacalles con su capotón pardo, su linterna y su chuzo feudal, solo los gatos, los místicos gatos, como Baudelaire les llamó, proyectan su silueta embrujada sobre las tapias de las callejuelas desiertas».

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Así de sosegada transcurre la noche, aunque el paisaje tampoco cambia demasiado con luz diurna. «Poca más animación de día. Algún canónigo de manteos y tejilla corta, con rumbo a la Colegiata; algún abogado amarillento de tez, desaliñado de ropa, encorvado por el bufete; alguna devota encogida, de velo a la cara; algún familión empavesado que baja hacia Solares al lucir en el otro barrio sus trapitos de cristianar y a pagar visitas; algún oficial aburrido de ir haciendo el pavo real con el uniforme de gala, porque hay besamanos», apostilla.

Hay una costumbre que permanece inalterada. La Ciudad Vieja, aunque se haya instalado aquí más de un millonetis, sigue siendo un barrio orgulloso de ser un barrio. Uno puede bajar la basura en pantuflas y el vecindario ni pestañea. Así me lo cuenta doña Emilia en Tabernas: «Mi calle se puede atravesar a las doce de la mañana, de bata y en chinelas, sin escandalizar a nadie, ni aun a las dos o tres casas blasonadas a quienes les da todavía por echarla de farfantonas».

Entrada del CEIP Cidade Vella, en la Calle Herrerías 1 Quitana

Paseamos por Herrerías, nos detenemos en la puerta de la guardería y frente a una de las casas en las que vivió nuestra titánica María Pita. Pardo Bazán recuerda que estamos en medio de un campo de batalla. «Esta es la Marineda vetusta, la Marineda de la defensa contra el inglés, la Marineda donde, al deshacer un lienzo de pared medianera, encontramos todavía incrustadas balas de las culebrinas y morteros de Drake», relata.

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A mí me parece oír cómo silban las balas en el callejón de San Benito, pero la doña se cansa de mis bobadas y me invita a tomar un piscolabis en su mansión de Tabernas. Por el frente, da a la trasera de la casa de Amancio Ortega. Por detrás, a la iglesia de Santiago. Me asoma a empujones a esa ventana: «Se ve la fachada gótica, con su cornisa cuarteada por el peso de los años, su pórtico de arco apuntado, señalando ya ojiva, y sus dos santos de piedra que sostienen el arco y se miran inmóviles, siempre desde la misma distancia, a guisa de almas enamoradas que no pueden jamás reunirse…».

La Iglesia de Santiago, en la Ciudad Vieja, Quintana

Nos arrimamos ahora al Atlántico para respirar a pleno pulmón el aire marino que todo lo inunda en Coruña. Me hago el remolón junto a la balaustrada del paseo y la Pardo Bazán, todo un carácter, tira de mí por la pendiente que lleva a la Torre. «Nos quedamos solos, solos con las tapias del camposanto, con las montañas que sombrías se alzan en el horizonte, con el faro que ya nos flecha su mirada de fuego, con el océano que muge y asalta la ribera rompiéndose en las rocas y escupiendo su argentada espuma al cielo nuboso», apunta la jefa.

Ya no queda más que ascender a lo alto de la Torre. Llegamos sin resuello a la terraza y damos los últimos pasos hasta la luz misma: «Al iluminarse el faro, en los gruesos cristales de la linterna y en su armazón metálica se ve de pronto un centelleo, que, multiplicado por la refracción, ofrece el espectáculo de un palacio de gnomos, hecho de facetas de diamante».