Isa, Tere, Laura, Sonia, María Carmen, Susana y Carmen. Ellas, responsables de la organización del Conciertazo Solidario de Acem, fueron las grandes triunfadoras del bolo que The Muppets y Cara Oculta dieron en la sala Maré. La más nueva y moderna zona de conciertos de la ciudad sirvió de escenario de la lucha contra la esclerosis multiple, con un homenaje al pop rock nacional e internacional.

Unas 200 personas respondieron al llamamiento, algunas de ellas afectadas de la enfermedad. Pero lo cierto es que la fiesta fue completa. Cara Oculta, una banda nacida hace dos años en el ascenso del Dépor a Segunda, optaron por Leiva, Guns N Roses o Bruce Springsteen como homenajeados, aunque sin duda el cierre en colaboración con Fer, cantante de The Muppets, será lo más recordado. Entonaron el ‘Clavado en un bar’ de Maná.

Por su parte, The Muppets apostaron por otra hora enérgica y llena de fuerza, con las tablas que brindan más de 35 shows al año. Ayudó a aguantar y reponer fuerzas el reparto masivo de bocadillos de salchichón y chorizo, además de bombones.

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