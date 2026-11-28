José Sellier y su esposa, en 1915 Propiedad de Jean-Claude Seguin

Si hay alguna ciudad en la que tiene sentido implantar un grado de Cinematografía en España esa es sin duda A Coruña. Sobran las razones. Es la cuna el cine español, la ciudad de nacimiento de actores y directores reconocidos con prestigiosos premios, la pionera en Europa a la hora de rodar animación en 3D, la sede de una productora de impacto como b y de muchas más, y también el lugar donde están asentadas la Filmoteca de Galicia y la Academia Galega do Audiovisual. Además, está construyendo el mayor complejo para rodajes de España, en el que se incluye el ya activo mayor plató virtual de la península ibérica.

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1. El pionero Sellier

Todo empezó un 2 de junio de 1897. Consta que ese día –pudo ser antes, pero esa es la fecha temprana más acreditada– José Sellier estrenó en el Bazar de la Industria, situado en el número ocho de la calle Real (en el mismo solar que después albergará durante décadas el Cine París) “varias vistas de La Coruña que han gustado mucho”, como publicó ‘La Correspondencia Gallega’. ‘Fábrica de Gas’, ‘Plaza de Mina’ y ‘Orzán, oleaje’, tres vistas herculinas, fueron seguramente esas películas. Sellier hizo nueve más, la última en 1898. Ya a comienzos del siglo XX tomó su relevo Villardefrancos, que fue además el propietario de la primera sala estable de Galicia, el cine París, inaugurado en 1908 y que a su cierre en 1999 era el cine español más antiguo en funcionamiento.

2. Grandes directores del ayer

Sus trayectorias son opuestas, pues uno es un director comercial y otro de culto, pero ambos comparten lugar de nacimiento: A Coruña. Son Ramón Torrado y Amando de Ossorio. Torrado (1905-1990) tuvo éxitos como ‘Campeones’, ‘Botón de ancla’ o la trilogía protagonizada por Manolo Escobar (‘Mi canción es para ti’, ‘El padre Manolo’ y ‘Un beso en el puerto’). Aún en 2001, tres de las quince películas más vistas de la historia del cine español eran suyas. En el otro extremo, un director de inmensas minorías, reconocido en el mundo como director de serie B: Amando de Ossorio. Su biografía aparece entre las de Joe Dante y Brian de Palma en la enciclopedia más famosa sobre cine de terror.

3. Actores internacionales

De Fernando Rey a Mario Casas, pasando por María Casares. Rey, caballero del cine, actor fetiche de Buñuel, fue el español que precedió a Banderas y a Bardem en desembarcar con éxito en Hollywood: avalan su trayectoria un premio a la mejor interpretación en Cannes y un Goya. El siguiente actor coruñés en ganar un cabezón fue Mario Casas, cuando la pandemia. Y también está la gigantesca María Casares, que aunque se centró más en el teatro, dejó su sello en el cine.

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4. La Escola de Imaxe e Son

Inaugurada en Someso en 1991, supuso un enorme paso adelante en el audiovisual coruñés y gallego. En sus aulas se formaron magníficas promociones de cineastas y técnicos, que encontraron después su modo de vida en la industria audiovisual, especialmente en la TVG. Sandra Sánchez, que acaba de estrenar su primer largometraje de ficción en la Seminci, formó parte de aquellas primeras hornadas.

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5. La Filmoteca de Galicia

Nacida como Centro Galego de Artes da Imaxe, ha educado a generaciones de cinéfilos desde 1991. Gran parte de ello gracias a directores como Pepe Coira, José Luis Cabo o el actual, Jaime Pena.

6. Primera animación 3D

Fue una revolución, el primer largometraje de animación íntegramente en 3D por ordenador producido en Europa. Casi un siglo después de Sellier, A Coruña volvió a ser pionera. Se tituló ‘El Bosque Animado’, se estrenó en 2001 y fue creado en un estudio de Os Castros, el de la Compañía Dygra Films. Ganó dos premios Goya y fue la primera producción española preseleccionada al Oscar a la mejor película de animación.

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7. Productoras de éxito

Renombradas productoras tienen su sede en la ciudad. Vaca Films (ganadora de ocho premios Goya en 2010 con ‘Celda 211’) o Portocabo (series como ‘Hierro’ o ‘Rapa’ tienen su sello) son dos de ellas.

8. Grandes directores del hoy

En el epígrafe sobre ‘El bosque animado’ no nombramos a su director, porque lo hemos reservado para el capítulo de grandes directores del hoy. Ángel de la Cruz, ganador de cuatro premios Goya (especial mérito el de guion por ‘Arrugas’, compitiendo con Pedro Almodóvar, Benito Zambrano e Iciar Bollaín) y Alberto Vázquez, que suma cinco galardones en categorías de animación.

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9. Origen y sede de la Academia Galega do Audiovisual

Nacida en A Coruña en el año 2002, buena parte del presupuesto de la academia lo aporta, mediante generosa subvención de 125.000 euros, el Ayuntamiento de A Coruña. La gala de entrega de los premios que concede (los Mestre Mateo en su última denominación) se suele celebrar en A Coruña.

10. El mayor complejo de rodajes

La Ciudad de las TIC, en la ciudad herculina, se convertirá en breve en el principal referente audiovisual de España en materia de rodajes con la construcción de dos platós, uno de ellos el mayor del país. Esta obra, que se inició en agosto del año pasado y concluirá el próximo mes, se suma al ya inaugurado Coruña Estudio Inmersivo (CEI), el plató virtual más grande de la península ibérica.