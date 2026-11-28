Durante la jornada de reflexión, muchos son los coruñeses que optan por planes tranquilos como estar en casa, pasear si el tiempo lo permite o, en estas fechas, acudir en masa a los principales comercios de la ciudad para aprovechar los descuentos del Black Friday. Otros, sin embargo, fueron algo más atrevidos y, sobre todo, solidarios. Y es que, durante la jornada de este sábado medio centenar de personas acudieron al restaurante La Marola del Hotel Zenit para disfrutar de una experiencia gastronómica un tanto peculiar. Tan peculiar que, a su llegada, la organización había dispuesto antifaces en las mesas para que los comensales disfrutasen de su menú, pero esta vez, sin saber exactamente qué platos iban a comer. Algo así como comer y beber a ciegas. Y literalmente.

Una comida para disfrutar con los ojos cerrados en A Coruña Más información

La idea, según el Club de Leones La Coruña Decano, era que cada comensal descubra el menú potenciando el gusto, el olfato e incluso el oído, precisamente para ponerse en la piel de las personas con discapacidad visual. La propuesta gastronómica, además de un reto para los comensales, también servía para recaudar fondos y ayudar a todos aquellos que sufren algún problema en la vista. En concreto, según el presidente de la asociación coruñesa, Jesús Maseda, el dinero recaudado contribuirá a que más de una treintena de usuarios de la Cocina Económica puedan disponer de gafas, después de que los pasados 17 y 18 de noviembre tres empleados de Ópticas Castro acudieran a este emplazamiento para revisar la vista de todos aquellos que lo necesitaban.

Un hombre bebe la crema de calabaza, esta tarde, en el Hotel Zenit Quintana

El menú

A partir de las 14.30 horas, alrededor de medio centenar de personas se congregaron en el hotel para disfrutar de la experiencia. El menú estuvo compuesto por una crema de calabaza en formato chupito, dos trozos de empanada -una de cada sabor-, tres croquetas -cada una diferente-, un lomo de lubina, carrilleras de ternera y una nube de vainilla con sopa de frutos rojos de postre. "Nosotros explicábamos al inicio de cada plato los detalles del producto y, sobre todo, cómo podían hacer para comerlo o beberlo. Les dijimos que el plato era como un reloj y, en función de las horas, cómo debían proceder para empezar a comer. Para coger las copas de vino, por ejemplo, les recomendamos que no apartasen la mano de la mesa y, para echarse agua, que pusieran el dedo dentro", comentó Jesús Maseda.

Rastrillo solidario en el Club de Leones Más información

La idea fue tomada de otros Clubes de Leones de España, como el de Santa Cruz de Tenerife La Farola o el de Elche: "Nosotros ya habíamos hecho algo similar para ayudar a la revisión de vista hace diez años. Este año lo decidimos así aprovechando que octubre es el mes de la vista, lo hicimos en noviembre. Sabemos que es un colectivo que necesita ayuda y nosotros siempre estamos encantados de darla. Nosotros nos definimos como clubes de servicio, por tanto, tratamos de servir a personas vulnerables", sentenció el presidente del Club de Leones La Coruña Decano.