La escuela infantil del Agra do Orzán Patricia G. Fraga

Las escuelas infantiles municipales de A Coruña ya tienen propuesta de adjudicación definitiva. La mesa de contratación, reunida en María Pita, ha ratificado el reparto de los ocho centros entre seis empresas, después de excluir del procedimiento a Sararte SL por irregularidades detectadas en la documentación que presentó al concurso.

La salida de esta compañía modifica la adjudicación provisional, ya que Sararte había resultado adjudicataria inicialmente de dos de los ocho lotes en los que se dividía el contrato. Sin embargo, durante la revisión de oficio realizada por los técnicos municipales se detectaron irregularidades en la documentación aportada, con datos que no podían acreditarse. Esta circunstancia motivó su exclusión del proceso. Además, la propia empresa ya había presentado su renuncia a continuar con la contratación.

El Ayuntamiento ha confirmado que está investigando lo sucedido para determinar las actuaciones que corresponde emprender. Según el Gobierno local, las irregularidades fueron detectadas gracias a los controles internos durante la revisión de las propuestas y dentro de un procedimiento que cuenta con todas las garantías.

Así queda el reparto de las ocho escuelas infantiles

Tras la exclusión de Sararte SL, seis compañías se repartirán la gestión de los ocho centros municipales. Estas son las adjudicaciones definitivas:

Lote 1 – Escuela Infantil de Agra: Aurora, Pilar y Ana SL.

– Escuela Infantil de Agra: Aurora, Pilar y Ana SL.

Lote 2 – Escuela Infantil Carricanta: Carricanta SL.

– Escuela Infantil Carricanta: Carricanta SL.

Lote 3 – Escuela Infantil Os Cativos: Grupo de Atención a Dependientes SL.

– Escuela Infantil Os Cativos: Grupo de Atención a Dependientes SL.

Lote 4 – Escuela Infantil Los Rosales: Grupo de Atención a Dependientes SL.

– Escuela Infantil Los Rosales: Grupo de Atención a Dependientes SL.

Lote 5 – Escuela Infantil Caracola: Enequip Serveis Integral SL.

– Escuela Infantil Caracola: Enequip Serveis Integral SL.

Lote 6 – Escuela Infantil Arela: Enequip Serveis Integral SL.

– Escuela Infantil Arela: Enequip Serveis Integral SL.

Lote 7 – Escuela Infantil Luis Seoane: Pasiños SL.

– Escuela Infantil Luis Seoane: Pasiños SL.

Lote 8 – Escuela Infantil Monte Alto: López Sancho Monte Alto SL.

De este modo, Grupo de Atención a Dependientes SL gestionará dos centros, al igual que Enequip Serveis Integral SL. Las otras cuatro empresas asumirán la gestión de una escuela cada una.

Una adjudicación que ya había generado polémica entre las familias

El proceso de renovación de la gestión de las escuelas infantiles municipales ha estado rodeado de polémica desde que se conoció la adjudicación inicial. Las asociaciones de madres y padres (Ampas) expresaron su preocupación por el cambio de gestión de seis de los ocho centros y reclamaron mayor transparencia al Ayuntamiento.

Entre sus principales inquietudes figuraban la continuidad de los proyectos educativos, la estabilidad del alumnado de cero a tres años y las posibles consecuencias del cambio de empresas para el funcionamiento de las escuelas. También cuestionaron que proyectos con experiencia previa hubiesen obtenido peores puntuaciones que otras compañías.

A Coruña adjudica la gestión de sus ocho escuelas municipales Más información

En agosto, cuando se anunció la adjudicación inicial, el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, defendió que el nuevo modelo permitiría ampliar los servicios, mejorar la comodidad del alumnado y garantizar mejores condiciones laborales. También aseguró que las plantillas de los centros serían subrogadas, por lo que se mantendrían los puestos de trabajo.

La adjudicación inicial contaba con un presupuesto de 3,2 millones de euros. Sin embargo, la exclusión de Sararte y la nueva distribución de los lotes han introducido cambios en el resultado definitivo del procedimiento.

El Ayuntamiento espera firmar los contratos en las próximas semanas.

La propuesta de adjudicación se elevará a la Junta de Gobierno Local en los próximos días para continuar con los trámites administrativos. El objetivo del Gobierno municipal es que los nuevos contratos puedan firmarse durante las próximas semanas y que las empresas adjudicatarias comiencen a prestar el servicio cuanto antes.

Con esta resolución, el procedimiento entra en su recta final después de que las irregularidades detectadas en la documentación de una de las licitadoras obligasen a modificar la adjudicación provisional de dos de los lotes.