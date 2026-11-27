Avión de Volotea saliendo del aeropuerto de Alvedro Javier Alborés

Volotea, la aerolínea de las pequeñas y medianas ciudades europeas, inaugura hoy su nueva ruta entre A Coruña y Madrid, con la que refuerza la conectividad de la ciudad gallega y amplía las alternativas de transporte entre ambas ciudades.

Para esta nueva conexión entre el Aeropuerto de Alvedro y el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Volotea ofrecerá un total de 43.560 asientos distribuidos en 242 vuelos, con una salida diaria desde A Coruña a las 19:10 horas y otra desde Madrid a las 17:15 horas. Con esta incorporación, la aerolínea conectará A Coruña con seis destinos nacionales: Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla, Alicante y Madrid.

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Volotea inició sus operaciones en Galicia en 2012 y comenzó a volar desde el Aeropuerto de A Coruña en abril de 2019. Desde entonces, la compañía ha transportado a más de 400.000 pasajeros desde y hacia el aeropuerto coruñés y, al cierre de 2026, habrá ofrecido más de 433.000 asientos desde el inicio de su actividad. En lo que va de año, la compañía ha registrado un índice de puntualidad (OTP15) del 82% y una tasa de cumplimiento del programa de vuelos (Completion Factor) del 100%. Asimismo, la tasa de recomendación de sus pasajeros ha superado el 90%, alcanzando el 94% entre los miembros de su programa de fidelización Megavolotea.