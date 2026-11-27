Sandra y Tania Grandío, a las puertas del Vila 46 Germán Barreiros

"Vamos al Vila, que es barato y está rico". Esa sentencia tan básica, y a la vez tan difícil de conseguir y de instalar en la cabeza de los clientes, es la que ha llevado a coruñeses de todos los puntos al número 46 de Villa de Negreira. De esa dirección nació hace 30 años el Vila 46, un bar de barrio al uso al que dos cosas le han hecho cobrar notoriedad: la peña femenina del Dépor y la calidad y accesibilidad de sus tapas caseras. Las artífices de ese último reclamo han sido Sandra y Tania Grandío, trabajadoras, propietarias y cocineras del Vila durante los últimos ocho años. Hasta hoy.

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Las Grandío han organizado una gran fiesta de despedida a partir de las 19.00 horas de hoy. Y eso solo pueden permitírselo quienes han dejado un poso en su clientela, más allá de la tradicional relación cliente-hostelero. Quien haya probado su tortilla, una de las mejor valoradas de A Coruña y la más deseada del Agra do Orzán, habrán comprobado cómo cada servicio iba acompañado de una agradable conversación y un trato casi tan exquisito como sus tapas. Había quien incluso tenía estudiado a qué horas era más factible que quedase tortilla, y cuándo solía terminarse. "Es todo culpa de las dos", subraya Sandra, quien achaca a la imposibilidad de conciliación el adiós al Vila 46. "Fundamentalmente, tengo un bebé y quiero pasar más tiempo con él", explica.

Tortilla del Vila 46 Joaquín Abad

Al igual que sucedió con El Tequeño, o con la tortilla de O'Bo, durante esta semana se han sucedido los que se han pedido el último capricho casero de las Grandío. También han triunfado la fideuá de secreto de cerdo o su archiconocida ensalada de pasta al pesto. "Son encantadoras, y sobre vamos a echarlas de menos a ellas y sus tapas", reconoce una clienta, casi emocionada. El mensaje de consuelo es que, aún sin ellas, el Vila 46 continuará adelante. "Queremos dar las gracias por todos estos años, porque al final todos ellos dejan un hueco en nuestro corazón", comentan, además de descartar un futuro regreso a la hostelería. "Conciliar con estos horarios es muy complicado", añaden.

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Llevan dos meses trabajando en el relevo, y posiblemente en dos semanas el Vila 46 volverá a abrir sus puertas. Dicen que lo dejan en buenas manos, y de hecho los futuros propietarios ya se han dejado ver por el bar en los últimos días. Se trata de un matrimonio joven, que asume el reto con la misma ilusión que las Grandío hace casi una década. Ahora solo falta que la tortilla y la cocina sigan conquistando corazones.