El Salón Victoria del NH Collection Finisterre se llenó para recibir a la cúpula del PP de A Coruña y de Galicia Quintana

En campaña, ninguna ayuda es baladí y las supersticiones tienen cabida. Todo sea para sumar y que las cifras den. Y si no que se lo pregunten al Partido Popular de Galicia, que celebró su evento de cierre en A Coruña en el Salón Victoria del Hotel NH Collection Finisterre. Además, tal y como confesó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el porqué de la escaleta tiene mucho que ver con repetir rutinas ganadoras: "No ano 23 pechamos a campaña na Coruña, e voltamos ao ano seguinte para pechar as autonómicas, e pasou o que pasou. Por iso, cando acabe este mitin voltarei a Ourense outra vez (en referencia al doble evento del año 2024)".

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Unas 450 personas llenaron el espacio, recurrente punto de grandes bodas, banquetes y eventos en los que se busca una solemnidad. La respuesta de los fieles provocó que hubiera incluso "gallinero", como lo definió Rueda, en referencia a quienes miraban desde el piso superior. La resaca del debate, las críticas a la gestión de Pedro Sánchez y la figura de Alberto Núñez Feijóo como ejemplo de gestión fueron comunes a todas las intervenciones. El primero en intervenir, el candidato a la alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, señaló: "Algunos bailan en los mítines, y otros llenamos las pistas de baile". Además, señaló a A Coruña como una de las grandes beneficiadas en caso de cambio de presidente. "Feijóo forma parte de esta ciudad, conoce las deudas y los problemas. Vamos a tener un presidente de A Coruña, y os aseguro que se va a notar", dijo.

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Por su parte, Fabiola García, candidata al Congreso, también habló en clave local: "Nos estamos jugando no tardar una hora en entrar en esta ciudad". Sobre la crisis de Ceuta, contrapuso la gestión de un Sánchez "que se va de vacaciones mientras invaden su país" con un Rueda "que se puso al rente del operativo cuando comenzaron los incendios". También dijo en clave postdebate: "Néstor Rego, Yolanda Díaz y Ada Colau estuvieron calalditos y calladitas con la corrupción".

Presidente

Contra lo que podría entenderse orden lógico, Alfonso Rueda no cerró el acto. Cedió el honor al presidente provincial, Diego Calvo. Y es que el presidente de la Xunta tenía que poner rumbo a Ourense. No obstante, comenzó con dureza sus 20 minutos de intervención. "Isto non da máis de si, e aquí xa está todo o peixe vendido", recordó en relación al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó no ser "capaz de ter una sola palabra para as vítimas dos accidentes e si declaración de amor que só lle importan a el".

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Calificó esta versión del PSOE como "a máis irrecoñecible da súa historia" y pasó por el debate con sentencias como: "Botou ese sorriso que ven dunha persoa hipócrita e cínica, sen sentementos que só pensa nel. A Pedro Sánchez soalle a fantasía ser un bo xestor". Respecto a ese punto, añadió: "Feijóo tenta levar a España o sentidiño que temos en Galicia". Finalmente, antes del "viva A Coruña, viva Galicia e viva España", calificó "Black Friday de Consello de Ministros de rebaixas" las últimas medidas tomadas por el Gobierno de España. Diego Calvo puso el broche hablando de los "ocho años de mentiras de los que la gente está cansada y frustrada".