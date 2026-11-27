Marcos Gendre, con dos discos en el nuevo espacio que abrirá en Juan Flórez Quintana

En el corazón de Juan Flórez, a escasos metros de lo que fue Pirámide, y en un local que también albergó un pasado de ocio nocturno en A Coruña, en el número 56, nace ahora un nuevo proyecto musical, Tremolo Discos, que busca ser el nuevo epicentro musical de la ciudad.

El espacio abre este sábado, honrando el espíritu que esperan mantener en el tiempo, con showcases de Aeronave Adolescente (12.30) y sets de Willy the Squid (13.00) o Dj ‘nt (17.30).

Una de las personas detrás del proyecto es el periodista musical Marcos Gendre. “Llevaba tiempo dándole vueltas a un proyecto que se llama Tremolo y que vamos a empezar en febrero”, comenta sobre una revista trimestral que busca un “espíritu alejado del algoritmo” sin estar tan sujeto a la actualidad. La idea de tener una sede no la contemplaba hasta tener el proyecto rodado, “dentro de cuatro o cinco años”. Pero hablando con un distribuidor de Portugal, “vimos la oportunidad de montar aquí, en una ciudad que tiene tiendas de segunda mano, pero como que no hay una que tenga un punto como Marcapasos en Granada o Bajoelvolcán en Madrid”, apunta Gendre.

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Lo que busca es un sitio en el que ir “no solamente a comprar un disco, sino a lo mejor descubrir música nueva porque estoy escuchando un disco nuevo que están poniendo ahí, de música de Mali”, comenta entre risas.

Mientras se afanan en terminar de montar la tienda para la apertura, apunta que el contenido musical será ecléctico. “Obviamente, vas a tener discos de Lana del Rey, de Queens of the Stone Age, cosas de pop stars, pero también de otros estilos, sellos con los que no se suelen trabajar aquí de Portugal, Brasil, África... tener un surtido amplio, pero también de literatura musical”, explica mientras apunta hacia el fondo del establecimiento, donde estarán los libros. Pero el formato físico no serán solo vinilos, lo que más, o CD, “habrá incluso cassette, que también han vuelto, los grupos vuelven a grabar en casete”, explica mientras señala a un estante de la entrada con este formato.

“Haremos clubes de lectura, showcases... será como crear una comunidad”, apunta Gendre sobre el objetivo de Tremolo Discos, “crear un lugar de encuentro” en el que descubrir y hablar de música.

“No vamos a tener segunda mano, porque ya hay tiendas así en la ciudad y me parece absurdo, hay suficientes ediciones nuevas hoy en día, que estamos viviendo una edad dorada del vinilo”, comenta Marcos Gendre, mientras asegura que este auge “me pilla por sorpresa”. Recuerda que ya tuvo una tienda en A Coruña entre los años 2006 y 2010, “es cierto que hubo un auge en 2006, pero en 2007 llega Spotify y en 2008 la crisis”, dice entre risas, “el auge se fue al traste”. “Llevamos unos años seguidos que cada vez se venden más discos”, comenta sobre un interés que se traslada también al contenido en redes sociales o a eventos como el Record Store Day.

Llevamos unos años seguidos que cada vez se venden más discos Marcos Gendre

Tremolo también tiene presencia en web (tremolodiscos.com), un apartado “superimportante para nosotros”. “Ahí podemos desarrollar un trabajo de prescriptores culturales, recomendar sellos, artistas no tan conocidos o hablar de gente conocida con discos de los que se habla quizá menos”, explica. “Tenemos que jugar con eso”, añade.

Tirando de humor y deportivismo, hubo otra etapa en la que el vinilo estaba en auge en la que había un jugador inglés del Dépor, Louie Donowa, que era un habitual de las tiendas de discos de la época. Cuestionado sobre si podría haber un Donowa en la actualidad, Gendre se ríe. “Ojalá”, dice mientras recuerda algunos melómanos pasados: “A Manuel Pablo le gustaba mucho Joy Division, New Order... de hecho, le regalé un libro que escribí sobre el sonido Manchester. Djalminha era un fanático de los Smiths y un melómano compulsivo... Ojalá pasase, ¿por qué no? Esto es un centro que está conectado con todo, una tienda de la ciudad y Coruña es el Deportivo, todo está conectado. El fútbol es el nuevo pop”, concluye entre risas.