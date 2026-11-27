Martina Burgos, alumna do San Francisco Xabier, gañadora do concurso de postais de Nadal de A Coruña
A entrega dos premios terá lugar o próximo martes 1 de decembro no Palacio Municipal de María Pita
La escolar Martina Burgos Padillo, que estudia en el CEIP San Francisco Xabier, é a gañadora do Concurso de Postais de Nadal 2026 organizado polo Concello da Coruña. O xurado seleccionou o seu debuxo, que se converterá na postal oficial de Nadal do Concello deste ano.
A entrega dos premios terá lugar o próximo martes 1 de decembro no Palacio Municipal de María Pita, nun acto presidido pola alcaldesa, Inés Rey, acompañada do concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica.
Segundo o recollido nas bases do concurso, a gañadora recibirá unha Nintendo Switch 2. Ademais a súa clase poderá participar na Cabalgata dos Reis Magos e unha actuación dun mago durante o mes de decembro para toda a escola. Durante o acto tamén se entregarán dez lotes de agasallos sorpresa, sorteados entre o alumnado participante no certame.
O Concello puxo en marcha esta iniciativa o pasado ano co obxectivo de que os nenos e nenas da cidade fosen os encargados de deseñar a postal oficial de Nadal e de reforzar o seu protagonismo nun dos momentos máis especiais do inicio das festas, o acendido da iluminación.
"Queremos que os nenos e nenas da Coruña sexan protagonistas do Nadal na cidade e que a súa creatividade e a súa ilusión estean presentes tanto na felicitación oficial do Concello como no acendido", destacou Inés Rey, que felicitou a gañadora e agradeceu a participación do alumnado e a implicación dos centros educativos.
Os nenos e nenas, protagonistas do acendido do Nadal
O acendido do Nadal terá lugar o próximo venres 4 de decembro pola tarde na praza de María Pita e, como cada ano, os nenos e nenas serán os principais protagonistas. A alcaldesa estará acompañada pola gañadora do Concurso de Postais de Nadal e polo alumnado finalista do certame. O Concello está a ultimar tamén a colaboración musical cos coros da cidade para acompañar un dos momentos máis especiais do inicio das festas.
Os traballos de montaxe da Praza do Nadal de María Pita están practicamente finalizados. O Concello iniciou a montaxe no mes de outubro, tendo en conta os prazos necesarios para instalar os diferentes elementos do recinto, entre eles as estruturas de madeira deseñadas e fabricadas expresamente para este proxecto.
A praza conta xa cos postes de iluminación, as grilandas ornamentais na fachada do Palacio Municipal e nos farois, a árbore central de Nadal, a pérgola cuberta, a Casa de Papá Noel e as casetas destinadas á oferta gastronómica e á actividade solidaria. Tamén están instalados o tren polar, o carrusel e os puntos selfie.
Nestes momentos estanse a completar os últimos remates do Palco da Música e, nos vindeiros días, retiraranse os elementos de obra e finalizaranse os traballos de decoración e ambientación do recinto.
A alcaldesa quixo agradecer o traballo dos equipos encargados da montaxe: "Levan moitas semanas traballando na praza coa máxima profesionalidade, mesmo en xornadas con condicións meteorolóxicas moi adversas. Grazas ao seu esforzo estamos a cumprir os prazos previstos".