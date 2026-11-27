La artista Marta Santos, en una imagen promocional Steven Bernhard

El ciclo A Coruña LiveXperience by Caixabank propone este sábado 28 de noviembre (20.30) la visita de la artista sevillana Marta Santos al Palacio de la Ópera, que trae consigo su últimos disco, 'Aquí no sobra nadie', y algún que otro sencillo nuevo como 'Río'.

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¿Qué se podrá esperar el público de su concierto en el Palacio de la Ópera?

Se van a encontrar un concierto muy cercano, muy de verdad y con muchas ganas de disfrutar. Vamos con una banda que hace que todo suene y se sienta de una manera muy especial, y con un repertorio en el que hay canciones para emocionarse, para cantar, para bailar y para disfrutar. Me gusta que la gente se vaya sintiendo que ha compartido una noche con nosotros, no solamente que ha venido a ver un concierto.

¿Cómo nació su último disco, ‘Aquí no sobra nadie’?

Nació de una manera bastante natural. Después de mi primer disco, 'Poquito a poquito', sentía que tenía muchas más cosas que contar, que había vivido experiencias nuevas y que musicalmente también quería seguir explorando. No quería hacer un disco por hacer otro, sino reunir canciones que me representaran en ese momento. Es un disco muy mío, muy cercano, en el que hay muchas partes de mi vida y de mi manera de entender las cosas. Creo que tiene mucho de la Marta que soy en casa, con mi gente y en mi día a día.

El concierto en Coruña coincide con el aniversario de su publicación, ¿cómo ha visto el recibimiento hasta la fecha?

Ha sido muy bonito. Cuando haces un disco nunca sabes hasta dónde va a llegar ni cómo lo va a recibir la gente, y ver que las canciones han ido encontrando su sitio en los conciertos es una satisfacción enorme. Hay canciones que desde el principio han tenido una respuesta muy especial y otras que, poquito a poquito, han ido creciendo. Lo más bonito es que la gente las haya hecho suyas y que, después de todo este tiempo, sigan acompañándonos. Es un disco que me ha dado muchísimo y al que le tengo un cariño enorme.

El disco tiene mucho de la Marta que soy en casa, con mi gente y en mi día a día Marta Santos

¿Cuál es la canción que cree que mejor está funcionando en los conciertos?

Es difícil quedarme con una porque depende mucho de cada ciudad y de cada noche. Hay canciones que el público canta desde el principio hasta el final y otras que, aunque quizás no sean las más conocidas, tienen un momento muy especial en el concierto. 'Tengo' está viviendo algo muy especial, pero también me emociona muchísimo escuchar cómo cantan canciones de 'Aquí no sobra nadie'. Al final, lo que más disfruto es ver que hay canciones que ya no tengo que cantar sola.

Acaba de publicar nuevo tema, ‘Río’, ¿es anticipo de un nuevo trabajo?

‘Río’ es una canción muy especial para mí, sobre todo por la historia que hay detrás del videoclip. Es un viaje hacia una misma, hacia lo que hemos sido y hacia lo que somos, y también una manera de reconciliarte con tu camino, aunque no haya sido exactamente como lo imaginabas. No quiero adelantar demasiado sobre lo que viene, pero sí puedo decir que tengo muchas ganas de seguir haciendo música, explorando y contando historias. 'Río' es una canción que necesitaba compartir.

Al hablar de usted siempre se pone de relevancia su presencia en redes sociales, ¿qué diría que le han aportado?

Las redes sociales han sido una puerta enorme para mí. Gracias a ellas pude empezar a compartir mi música sin saber hasta dónde podía llegar y conectar con personas que, de otra manera, quizás nunca me habrían escuchado. También me han permitido mostrar una parte más cotidiana de mí, que creo que es importante. Siempre he intentado que no sean solamente un escaparate de mi trabajo, sino un espacio donde pueda ser yo misma, compartir momentos y estar cerca de la gente.

¿Ayudan a crear comunidad de cara a los directos?

Muchísimo. Cuando llegas a una ciudad y hay personas que llevan tiempo siguiéndote, que han visto tus vídeos, que conocen tus canciones y que sienten que han formado parte de tu camino, se crea una conexión muy bonita. A veces llegan al concierto con una sensación de cercanía que parece que nos conocemos de toda la vida. Creo que las redes ayudan a crear ese vínculo, pero luego el directo es donde realmente se termina de construir. Es muy bonito ver cómo algo que empezó detrás de una pantalla acaba convirtiéndose en un encuentro real.

A veces llegan al concierto y parece que nos conocemos de toda la vida. Las redes ayudan a crear ese vínculo Marta Santos

Viajando al principio de todo, ¿cómo se decanta por el mundo de la música?

La música siempre ha estado muy presente en mi vida. Desde pequeña me gustaba cantar, pero no recuerdo haber tomado una decisión consciente de dedicarme a esto. Simplemente era algo que disfrutaba muchísimo y que hacía porque me hacía feliz. Empecé a subir vídeos con mi guitarra, sin grandes pretensiones, y poco a poco fueron llegando oportunidades. Creo que nunca me decanté por la música de un día para otro, sino que la música fue abriéndose camino en mi vida hasta convertirse en lo que es hoy.

¿Esperaba en algún momento que la música la llevaría a estar recorriendo España con una gira como esta?

Ni de lejos. Si me hubieran dicho hace unos años que iba a estar recorriendo España, cantando mis canciones en festivales, teatros y salas, con una banda y con personas que vienen a escucharme, no me lo habría creído. Todo ha sido muy poquito a poquito, y creo que precisamente por eso lo valoro tanto. A veces, en medio de todo lo que ocurre, intento parar un momento y darme cuenta de lo que estoy viviendo, porque es algo que soñaba, aunque no supiera que lo estaba soñando de esta manera.

¿Algún proyecto futuro en mente?

Siempre hay cosas rondándome la cabeza. Me gusta no quedarme quieta, seguir aprendiendo, hacer canciones y probar cosas que quizás hasta ahora no había hecho. Tengo muchas ganas de seguir creciendo musicalmente, de llevar mi música a más sitios y de seguir encontrándome con el público. Pero, sobre todo, quiero que lo que venga sea de verdad, que me represente y que siga disfrutando de este camino como lo hago ahora.