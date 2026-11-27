Ricardo Villar, en la histórica botica de la calle Real Javier Alborés

Mucho antes de que los medicamentos saliesen de las grandes cadenas de producción, había un farmacéutico que, como si de un cocinero se tratase, elaboraba cada medicina ajustando las medidas e ingredientes según las necesidades del paciente. Aunque esa labor nunca desapareció del todo, fue perdiendo terreno hasta quedar relegada a unas pocas farmacias. Una realidad que está cambiando en A Coruña, donde las boticas notan un repunte en las fórmulas magistrales, impulsadas por la demanda desde veterinaria.

Dan fe de ello las históricas Farmacia Villar y Farmacia Sáez, dos boticas que mantienen viva esta tradición en la ciudad. Nacidas en 1827 y 1935, respectivamente, ambas concentran la producción de medicamentos en laboratorio que se realiza en A Coruña.

Ramón Sáez, en el laboratorio de su farmacia en Linares Rivas Carlota Blanco

Endurecimiento de la legislación

Antiguamente la formulación magistral estaba mucho más extendida porque no había prácticamente medicamento industrial. “Cuando este llegó, se dejaron de hacer muchas cosas”, explica Ramón Sáez, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) y propietario de la botica en Linares Rivas, 43.

Las claves para diferenciar entre la gripe y el covid de este año: del dolor de garganta a la duración Más información

A la llegada del medicamento industrial se sumó un cambio legislativo a principios de los años 2000, que conllevó un mayor control y regulación de las farmacias que ejercían esta labor, lo que hizo que algunas cerrasen sus laboratorios.

Pero desde hace “un par de años”, según Ricardo Villar, propietario de la farmacia que lleva su apellido en la calle Real, la formulación magistral ha vuelto a ganar protagonismo.

Hay varios motivos detrás de este aumento. Principalmente, ambos farmacéuticos apuntan al sector veterinario, que antes no demandaba este tipo de elaboraciones a medida, pero que desde hace unos años ha comenzado a requerir de estas formulaciones para adaptarse a lo que cada animal necesita.

Esto sucede porque en veterinaria “varía mucho el peso”. La diferencia de una mascota a otra puede ser de 50 a seis kilos y cambia mucho entre las diferentes razas, lo que hace necesaria la adaptación de dosis.

Pérdida de cabello

Detrás del auge también se encuentra la caída del cabello. Recientemente se ha popularizado, especialmente en redes sociales, el uso de minoxidil para tratar esta problemática en mujeres, pero este medicamento no está comercializado, por lo que se recurre a las farmacias con formulación magistral.

Los ibuprofenos llevarán una pegatina en A Coruña para avisar de que son fotosensibilizantes: “Muchos aún se sorprenden” Más información

“La caída del pelo es una preocupación bastante habitual y los dermatólogos notan que el minoxidil es efectivo, por lo que nos llegan muchas recetas”, asegura Ricardo Villar. También Sáez nota la demanda de cápsulas, pero destaca que llevan haciendo minoxidil en cantidades grandes desde hace bastantes años: “Lo que pasa es que ahora lo piden en fórmula”.

Entre los medicamentos que más se demandan, también se encuentran productos dermatológicos como cremas con corticoides, y pediátricas, donde destacan los indicados para el reflujo de los bebés.

Alergias y desabastecimientos

Este tipo de formulaciones son necesarias, asimismo, para los pacientes con alergias a ciertos medicamentos, que necesitan una adaptación sin el componente que les provoca la reacción. También se está recurriendo a ella frente a los continuos desabastecimientos de algunos medicamentos, que impulsa a los pacientes a “buscar otras alternativas”, indica Villar.

Farmacia, peluquería, o restaurante: los comercios que dejó atrás la “primera estación de España” Más información

Aunque las farmacias Sáez y Villar son las más conocidas y a las que derivan la mayoría de los profesionales, el vicepresidente del COFC apunta que hay muchas más en la ciudad. Normalmente son laboratorios más pequeños donde hacen estas elaboraciones para sus propios pacientes, y no para terceros, como ocurre en su caso, donde cuentan con un equipo de diez personas que realizan unas 1.000 fórmulas a la semana.

“La formulación es la esencia del farmacéutico y la parte más bonita de esta profesión”, zanja con orgullo Sáez.