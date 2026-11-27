Sesión plenaria en la Diputaión de A Coruña

La Diputación de A Coruña contará en 2027 con un presupuesto de 293.930.000 euros. Las cuentas fueron aprobadas con los votos favorables de los 17 diputados del PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, mientras que los 14 representantes del Partido Popular votaron en contra.

El presupuesto del próximo ejercicio supone un incremento del 14,6% respecto al de 2026, lo que se traduce en alrededor de 33 millones de euros más. La previsión es que las nuevas cuentas entren en vigor el próximo 1 de enero.

La defensa del documento económico corrió a cargo del socialista José Ramón Rioboo y de la nacionalista Avia Veira, que respaldaron las partidas previstas para el próximo año.

Uno de los momentos destacados del debate lo protagonizó el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Aunque respaldó el presupuesto, aprovechó su intervención para cuestionar las partidas destinadas a la mejora de la red viaria provincial.

García Seoane criticó que las cantidades reservadas para este fin sean prácticamente las mismas desde hace años y lamentó que las inversiones no terminen ejecutándose en las carreteras que necesitan actuaciones.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Evaristo Ben, explicó el rechazo de su grupo a las cuentas provinciales. Entre los argumentos esgrimidos destacó el bajo grado de ejecución del presupuesto de 2026.

Según señaló, únicamente se habría ejecutado el 16% del presupuesto del presente ejercicio, una cifra que los populares consideran insuficiente y que utilizaron para justificar su voto contrario.