varias personas observan el estado en el que quedó el escaparate de A Gramela tras el robo Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, un establecimiento de ropa de A Gramela sufría un robo en el que los ladrones se llevaban 20 millones de pesetas en abrigos de piel. Otra sustracción denunciaba un vecino en 1976, en este caso de varias monedas antiguas de oro. En 1951, hace 75 años, Establecimientos Álvarez inauguraba su superficie comercial en la ciudad, mientras que hace cien años, en 1926, Telefónica se comprometía a hacer las obras para que los coruñeses pudiesen llamar.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Roban en A Gramela abrigos de piel valorados en 20 millones de pesetas

Los propietarios de Gallega de Paraguas cifran en 20 millones de pesetas el valor de los abrigos de piel robados durante la madrugada en su establecimiento de la calle de A Gramela. Los ladrones rompieron el escaparate y se llevaron treinta prendas de caballero y quince de señora, así como diversos complementos.

Por otra parte, una grieta de más de 15 metros obliga a desalojar un edificio de Novoa Santos ante el riesgo de caída. Los vecinos detectaron la aparición de un pequeño corte y avisaron a la empresa que realiza una obra en la parcela de al lado. Al no obtener respuesta y ver el crecimiento de la grieta los vecinos decidieron llamar a la Policía, que invitó a los vecinos a abandonar sus casas.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Un vecino denuncia la desaparición de monedas antiguas de oro

En la Jefatura Superior de Policía fue denunciada la desaparición de importantes moneda por valor de unos dos millones y medio de pesetas. Según declaró el propietario, de 88 años y vecino de Santiago Gómez, hace ya varios días que notó que de la mesa de su despacho le habían sustraído un estuche con sesenta y tantas a ochenta y tantas monedas, todas ellas de oro, a excepción de una de plata y otra de platino. Dichas monedas, entre las que figuran varias extranjeras, de la antigüedad, figuran con la efigie de varios reyes acuñadas en España, durante el siglo XVIII y a lo largo del período comprendido entre 1876 y 1884, reinado de Alfonso XII. Por la BIC se realizan las correspondientes pesquisas para llegar al total esclarecimiento de los hechos.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Establecimientos Álvarez abre su primera tienda en la ciudad

En un corto espacio de tiempo tres ciudades gallegas han advertido el paso de una empresa que ya desde hace muchos años, nos ha llenado de orgullo por su potencia demostrada y lanzada lejos de las fronteras patrias. Tres ciudades, hemos dicho, porque ahora la nuestra, la Coruña, participa también en esa magna exposición de una labor tan llena de altura y nombradía como la que presenta Manuel Álvarez e Hijos, en la sucursal que en nuestra ciudad tienen bajo el nombre de Establecimientos Álvarez, que inicia sus ventas especiales de loza, porcelana y cristal.

En la crónica de sucesos, una mujer de la calle de la Torre fue asistida de erosiones en la mano y un hematoma en la región esternal tras la agresión de una vecina.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Telefónica se compromete a que los coruñeses puedan hacer sus llamadas

La “Compañía Telefónica Nacional de España” nos envía la siguiente carta. “Muy señor mío: con motivo de las reclamaciones que ha formulado la prensa de Galicia por ciertas deficiencias notadas en el servicio interurbano, he de manifestar a usted, que tiene el propósito esta Compañía de terminar el tendido de la línea Madrid-Coruña a fin de este mes, desde cuya fecha el servicio será perfecto y contaremos con circuitos libres para que la prensa y el público en general puedan celebrar sus conferencias telefónicas”.

Por otra parte, en la carreta de Herves a Fontán chocó un automóvil de servicio público con un carro cargado de leña de tojo, propiedad de un vecino de Betanzos.