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El Gobierno local dirigido por la socialista Inés Rey ha decidido por su cuenta acabar con los toros en A Coruña a solo medio año de unas elecciones municipales en las que podría perder la alcaldía. La decisión de destruir los corrales y el pasillo de chiqueros del Coliseum deja a la urbe sin la posibilidad de organizar espectáculos taurinos en el futuro. La ciudad en la que Luis Miguel Dominguín tomó la alternativa y en la que triunfaron desde Belmonte hasta José Tomás, pasando por todos los grandes toreros de la segunda mitad del XIX hasta el XXI, se distancia así de otras urbes del norte que, lejos de renunciar a la llamada fiesta nacional, la han recuperado. Es el caso de Gijón, Santander y San Sebastián.

Fue en agosto de 2023 cuando los toros volvieron a la ciudad asturiana. Lo hicieron de la mano de la alcaldesa Carmen Moriyón (Foro Asturias), que recuperó la alcaldía tras un pacto con PP y Vox. La feria de Begoña se celebró en El Bibio, que así se llama la más que centenaria plaza local, tras dos años de inactividad. En concreto, la decisión de cancelarlos la tomó la entonces máxima regidora, Ana González, del PSOE como Inés Rey, por un motivo que tuvo repercusión nacional: el nombre de dos de los toros de lidia. El Ayuntamiento de Gijón no paga ninguna subvención por acoger la feria, que se ha venido celebrando desde 2023 hasta ahora: este año la estrella fue Morante de la Puebla, quien cortó dos orejas en una plaza con 9.200 asientos que rozó el lleno.

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En cuanto a Santander, cuenta con la plaza de toros de Cuatro Caminos, inaugurada en 1890 y que puede llegar a acoger más de 10.000 espectadores. Su alcaldesa, la popular Gemma Igual, lleva en el cargo desde 2016. El Ayuntamiento que preside concedió para 2026 una ayuda de 70.000 euros a la Sociedad Plaza de Toros, el doble de los 35.000 que se presupuestaron para este capítulo el año anterior.

En la plaza de Santander se organiza la que se conoce como Feria de Santiago, que suele tener lugar durante el mes de julio, con presencia de los toreros. Talavante y Morante, entre otros, estaban en el cartel de este año. Al igual que sucedía en el recinto coruñés, la plaza se ha convertido con los años en un multiusos que acoge desde corridas hasta conciertos.

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En San Sebastián, donde es alcalde Jon Insausti, del PNV, también hay plaza de toros. De hecho, desde 1851, han tenido doce. La actual, la de Illumbe, fue inaugurada en 1998 y tiene 11.000 localidades. La actividad principal de las corridas de toros se desarrolla en agosto, durante la Semana Grande Donostiarra. El Gobierno local no concede subvenciones para la organización de la feria taurina. Castella, Talavante y Roca fueron las estrellas de este año.

En el caso coruñés, la última corrida en el Coliseum se celebró bajo el mandato de Carlos Negreira (PP), en 2014. Desde entonces, Pontevedra, gobernada por el BNG de Miguel Anxo Fernández Lores, es la única localidad gallega en la que se siguen celebrando espectáculos taurinos.