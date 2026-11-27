Un rodaje en el centro de A Coruña Quintana

La noticia de que la Universidad de A Coruña (UDC) contempla impartir a partir de 2028 un grado de Cinematografía ha sido recibida con los brazos abiertos por el sector audiovisual gallego.

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La actriz coruñesa y presidenta de la Academia do Audiovisual, Lucía Veiga, asegura que es una “noticia moi positiva”, uno de los modos de “asegurar o futuro do noso audiovisual”, abriendo “portas de acceso ao sector”. Recuerda que este grado se suman a otros estudios como Comunicación Audiovisual, los de interpretación o los impartidos en las escuelas de Imaxe e Son: “Responden a un interese das novas xeracións polas profesións do medio”.

“Será positivo conta nun futuro con persoas formadas na materia”, comenta Veiga que, a nivel personal, asegura: “Como actriz e exalumna da UDC, supón un tremendo orgullo”.

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El cineasta coruñés Ángel de la Cruz también lo ve como una “idea fantástica” que “nos coloca entre las ciudades importantes en el audiovisual, porque no es lo mismo estudiar materias en otras carreras de comunicación que un grado específico de cinematografía”. Recuerda que, hace años, “en el jurásico de nuestra era”, bromea, “soñábamos con algo así, con tener una escuela de cine, que de alguna manera vino a suplir Imaxe e Son, de donde salieron muy buenos profesionales. Ahora solo nos falta seguir pidiendo la escuela de arte dramático, como la de Vigo”.

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La productora y cofundadora de Vaca Films, Emma Lustres, lo ve también como una “muy buena noticia porque el sector está muy en auge y necesitamos gente formada, porque hay una gran demanda de empleo por nuestra parte”, asegura. Aunque explica que mantiene su “opinión desde hace años”: “Creo que lo que realmente lo que haría falta en Galicia sería una escuela de cine, no sólo un grado de Cinematografía”, comenta y pone como ejemplo la ECAM en Madrid o la SCAC de Barcelona, un lugar “donde se forman directores, productores, documentalistas... similar a una escuela de imagen y sonido, pero con un nivel universitario”, apunta. Aunque recalca que es un primer paso, “porque permite que mucha gente se pueda quedar aquí y no tenga que irse a estudiar un grado fuera, a Madrid, por ejemplo, va a permitir que muchos jóvenes se puedan quedar aquí, claro”.

La cineasta gallega Olga Osorio también aplaude la buena nueva: “Me parece una de las mejores noticias que he oído en mucho tiempo”, comenta. Al igual que el resto recuerda el grado de Comunicación Audiovisual y la escuela de Imaxe e Son (dio clase en ambas), pero “faltaba una parta importante”. Al igual que Lustres recuerda que en Galicia “hay talento, hay tesón, hay tejido, hay interés... hay que seguir apoyando una industria que nos está dando muchas alegrías”, apunta, mientras asegura que el grado ayudará a evitar que el talento tenga que emigrar para formarse. “Nos faltaba este nivel superior de formación más especializado que hasta solo se puede cursar en escuelas privadas y muy caras”, señala y recuerda que títulos como Comunicación Audiovisual son “demasiado generalistas” y se van desgajando, como ya pasó en el pasado con el grado de Videojuegos.