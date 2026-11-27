La estética final de la calle Santa Catalina, en el tramo peatonal desde Durán Loriga hasta los Cantones Quintana

En los próximos días será posible salir de Durán Loriga y divisar el mar sin obstáculos. La obra de los Cantones trajo de la mano dos peatonalizaciones, las de la calle Santa Catalina y Entrejardines. La primera ya deja ver desde ayer su resultado final, sin vallas y con los cinco carpes blancos instalados desde hace semanas. La segunda, pese a que la alcaldesa, Inés Rey, anunció el martes que terminaría “en dos días”, si el tiempo lo permitía, tendrá que esperar unas horas para librarse de los elementos de obra que todavía impiden recorrer el nuevo tramo que dejará unidos los jardines de Méndez Núñez.

Entrejardines, que hasta hace meses servía de parada de los autobuses interurbanos, pasará a ser un recorrido peatonal con una zona de estancia en el medio, en la que el Ayuntamiento invita a los coruñeses a sentarse en los nuevos bancos y observar su entorno, los nuevos Cantones, el monumento a Daniel Carballo o, simplemente, disfrutar de un espacio ganado para el peatón.

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Además, se pondrá fin a lo que la regidora calificó de “corte antinatural de los jardines”, ya que ahora el paseo será continuo y “conectaremos el jardín entero”.

En el día de ayer, mientras los trabajos en Entrejardines ultimaban los últimos detalles, continuaban las labores de revestimiento en la grada de los Cantones, además del ascensor. Pero también llegaban nuevas plantas para las jardineras instaladas a lo largo del Cantón Pequeño. El gran protagonista que todavía no se ha dejado ver es el gran olmo procedente de Países Bajos que presidirá la plaza de Mina, justo enfrente de la gran bancada ‘exedra’.

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Zonas verdes

Según los planos del proyecto, antes de comenzar, en marzo de 2025, con la gran reforma de los Cantones, las zonas verdes ocupaban una superficie de 450 metros cuadrados entre Juana de Vega y la Autoridad Portuaria. Una vez las obras lleguen a su fin, serán 1.200 metros cuadrados, con una mayor distribución por toda la zona ejecutada. También se reduce el aglomerado. Si antes la superficie destinada al coche era de 15.850 metros cuadrados, una vez ejecutada la obra en su totalidad esta se reducirá a 6.700. Así, todavía queda verde por llegar a los Cantones.

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La gran obra del mandato de Inés Rey terminará en unas semanas, en diciembre. Será antes de Nochebuena cuando los coruñeses, después de veinte meses de trabajos, puedan descubrir el resultado final de una de las actuaciones más comentadas de la ciudad. Muchos mirarán con lupa el resultado, pero la alcaldesa insiste en que se transformará uno de los ejes más emblemáticos.

Otro de los elementos que también se dejará ver en los próximos días es el alumbrado navideño. La decoración del Obelisco todavía no se ha instalado, señalan fuentes municipales. Será en la próxima semana cuando al Obelisco llegue la Navidad.

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