Hospital Universitario de A Coruña, Chuac EC

El Chuac participa en AIRTIVITY™, un estudio clínico internacional que investiga nuevas alternativas terapéuticas para pacientes con bronquiectasias, una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que provoca tos, exceso de producción de esputo e infecciones respiratorias recurrentes.

La participación del centro coruñés en este programa de investigación pone de relieve el papel de Galicia en el desarrollo de estudios clínicos internacionales y su contribución al avance del conocimiento científico en el ámbito de las enfermedades respiratorias.

Las bronquiectasias constituyen una patología que puede afectar significativamente a la calidad de vida de quienes la padecen, debido a las infecciones recurrentes y las exacerbaciones que provoca. Además, siguen existiendo importantes necesidades médicas no cubiertas y opciones terapéuticas limitadas para abordar los mecanismos de la enfermedad.

'Las bronquiectasias condicionan mucho el día a día de los pacientes, con infecciones de repetición y exacerbaciones, y siguen sin tener tratamientos dirigidos a los mecanismos de la enfermedad. Que un hospital gallego participe en estudios internacionales permite a nuestros pacientes acceder a la investigación más avanzada y refleja el compromiso de la neumología gallega con la ciencia', explica la doctora Marina Blanco Aparicio, neumóloga del Chuac y presidenta de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria (SOGAPAR).

Galicia, referente en investigación respiratoria

La presencia del Chuac en ensayos clínicos internacionales refuerza la contribución de Galicia a la investigación en patologías respiratorias y evidencia la capacidad de sus centros sanitarios para colaborar con redes científicas de ámbito global.

En este contexto, la reunión anual de la SOGAPAR reúne a especialistas de toda la comunidad para compartir y debatir los principales avances en diagnóstico, tratamiento e investigación en enfermedades respiratorias.

Más oportunidades para los pacientes

La investigación clínica abre la puerta a que pacientes gallegos puedan acceder a tratamientos en fase de evaluación, dentro de entornos controlados y bajo supervisión médica. Al mismo tiempo, su participación contribuye a generar evidencia científica que puede resultar útil para pacientes de todo el mundo en el futuro.

Estos ensayos también permiten fortalecer la capacidad investigadora de los hospitales, impulsar la colaboración internacional y consolidar Galicia como un entorno favorable para el desarrollo de investigación biomédica.

Un ecosistema investigador en crecimiento

El Chuac cuenta con una amplia trayectoria en investigación clínica y participa habitualmente en proyectos nacionales e internacionales. Su experiencia en ensayos clínicos y su actividad científica lo sitúan entre los centros sanitarios gallegos con una importante presencia en el ámbito de la investigación biomédica.