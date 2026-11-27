Campus de Elviña EC

La Universidade da Coruña (UDC) trabaja en la incorporación de dos nuevas titulaciones a su oferta académica para el curso 2028/2029. Se trata de un Grado en Cinematografía y un Máster Universitario en Desarrollo Infantil y Atención Temprana, cuyas declaraciones de interés han recibido este viernes la aprobación del Consello de Goberno extraordinario de la institución.

La reunión, celebrada de forma telemática, dio luz verde a ambas propuestas después de recibir el informe favorable de la Comisión de Organización Académica. Las nuevas titulaciones pretenden ampliar y diversificar la formación universitaria en dos ámbitos con creciente demanda profesional: la industria audiovisual y la atención al desarrollo infantil.

La UDC quiere impulsar el primer Grado en Cinematografía

Una de las principales novedades sería la creación del Grado en Cinematografía, promovido por la Facultade de Ciencias da Comunicación en colaboración con el Clúster Audiovisual Galego y profesionales del sector.

La titulación tendría carácter presencial, una duración de cuatro cursos académicos y 240 créditos ECTS. Su formación estaría especializada en la creación y producción cinematográfica de imagen real, con una orientación artística, técnica y profesional.

El proyecto supondría el primer Grado de Artes de la Universidade da Coruña y permitiría ofrecer formación pública específica en cinematografía, una titulación que actualmente no existe en el Sistema Universitario de Galicia. Según la documentación presentada, también sería el primer grado de estas características íntegramente público en el conjunto del Sistema Universitario Español.

La iniciativa busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados y reforzar el desarrollo del sector audiovisual gallego. Además, pretende contribuir a consolidar el polo de creación audiovisual que se está generando alrededor de la Cidade das TIC.

El nuevo grado complementaría los estudios que la UDC ya ofrece en Comunicación Audiovisual y Creación Dixital, Animación e Videoxogos, al tiempo que estrecharía la colaboración entre la universidad y el tejido empresarial.

Un nuevo máster especializado en desarrollo infantil

La segunda propuesta aprobada es el Máster Universitario en Desarrollo Infantil y Atención Temprana (MU-DIAT), impulsado por la Facultade de Ciencias da Educación.

El programa contará con 60 créditos ECTS y se impartirá en modalidad híbrida. Su objetivo es convertir en una titulación oficial la experiencia acumulada por la UDC a través de su título propio en Desarrollo Infantil y Atención Temprana, que se impartió entre 2017 y 2025.

El máster tendrá un enfoque profesional e interdisciplinar, integrando los ámbitos educativo, sanitario y social. Entre sus contenidos figurarán la evaluación y la intervención en el desarrollo infantil, la atención temprana y el acompañamiento a las familias.

La formación incluirá también prácticas externas y pretende responder a las necesidades de especialización de los profesionales que trabajan con niños y niñas durante sus primeras etapas de desarrollo.

Un proceso que continuará durante los próximos meses

La aprobación de las declaraciones de interés supone el primer paso administrativo para que ambas titulaciones puedan convertirse en una realidad en el curso 2028/2029.

En el caso del Grado en Cinematografía, todavía será necesario elaborar las memorias justificativa y de verificación, que deberán recibir posteriormente el visto bueno del Consello de Goberno y del Consello Social de la UDC. Después, la documentación se remitirá a la Secretaría Xeral de Universidades para que emita el informe correspondiente.