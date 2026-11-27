Rosendo Mercado en su último concierto en A Coruña, en el Coliseum en 2018 Javier Alborés

Hace ocho años, Rosendo Mercado, considerado por muchos el padrino del rock urbano español, decidió alejarse de los focos. Poco antes de alcanzar la edad de jubilación, cuando el cuerpo y el espíritu "ya no daban más de sí", puso punto y final a su carrera sobre los escenarios con una gira que acabó en Madrid y en Barcelona en diciembre de 2018, con una parada semanas antes en el Coliseum de A Coruña.

El músico madrileño cumplió su palabra y, pese a guardar las ganas de publicar un posible disco en algún momento, al escenario sólo se volvió a subir en 2022 en Madrid, para un concierto especial de su querido Miguel Ríos por el 40 aniversario de 'Rock & Ríos' (gira, solo con el granadino, que pasaría por el multiusos herculino en 2023).

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Esa retirada de la vida pública permitió al músico madrileño poner en orden sus memorias musicales y vitales, que esta semana han cobrado forma de libro autobiográfico, 'Ni gozo ni calvario' (Espasa). Desde sus primeros pasos, los conciertos con Fresa, la formación de Ñu y luego de Leño a su recorrido en solitario, Rosendo tira de recuerdos y nostalgia y, cómo no podía ser de otra manera, A Coruña y Galicia están presentes.

En 1985, dos años después de dejar atrás la etapa de Leño (que finalizó tras aquella gira conjunta de 'El rock de una noche de verano', de Miguel Ríos, que tuvo una parada en el estadio de Riazor en verano de 1983, un recital que acabó derivando en el convenio de uso del recinto municipal tras el estado en el que había quedado el césped), Rosendo comenzaba su etapa en solitario. Y justo en ese momento una memoria coruñesa se cruza en su camino. El músico de Carabanchel estaba buscando músicos y Luis Soler lo puso en la pista de José Manuel Portela, "un teclista que venía de tocar con Tino Casal y le incorporé al grupo. Vivía en La Coruña y bajaba a Madrid para ensayar un par de días antes de los conciertos", recuerda Mercado.

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Recuerda en sus memorias que mantuvo a Portela en la grabación de 'Fuera de lugar' (1986), pese a las reticencias de Carlos Narea, pero en el 87, "tras más de un desencuentro personal", decidió prescindir del teclista. Aunque, realmente, Rosendo desvela en varias ocasiones que los teclados no terminaban de encajar en muchos momentos, defendiendo siempre que su formación favorita era el trío, como en Leño y en muchos momentos de su carrera en solitario.

A Portela muchos lo recordarán por sus actuaciones en las calles de A Coruña, inclinado siempre sobre su teclado, sobre todo en el entorno de la calle Real y Riego de Agua. En 2014, tras una queja vecinal, la Policía Local le requiso su querido instrumento, pero, tal y como publicaba El Ideal Gallego en diciembre de ese año, un grupo de músicos de A Coruña decidió poner el dinero de su bolsillo para permitir a Portela recuperar su teclado, inmortalizando el momento de unión con una fotografía frente a la comisaría de la Policía Local.

José Manuel Portela, delante en el centro, con el grupo de músicos que le ayudaron a recuperar su teclado en 2014

Una década más tarde, en 1994, conoce a otro artista coruñés que dejaría una huella en su legado musical. Durante una escapada a El Escorial, Rosendo Mercado se topó con el rodaje de una película cuyo director era el cineasta herculino Héctor Carré. Este, conocedor de la música del madrileño, le propuso colaborar en el futuro.

La colaboración llegó dos años después, en 1996, cuando Carré rodaba 'Dame algo', en palabras de Mercado, "una comedia disparatada" con Nancho Novo o Nathalie Seseña. Rosendo compuso la banda sonora de la cinta del coruñés y, tras "la ilusión y el empeño que había puesto", pidió que se editara en CD. "A fuerza de dar la vara", logró que viera la luz, con temas como 'Siempre hay una historia' o '¡Qué desilusión!', además de pasajes instrumentales denominados solo con el orden de aparición, "algo muy poco original y nada efectivo", como desvela el músico.

Uno de los festivales "más importantes del país"

Son muchos los artistas gallegos a los que recuerda Rosendo, como Miguel Costas, Antón Reixa, los "irreverentes" Heredeiros da Crus o la siempre presente en su carrera Luz Casal.

Pero los recuerdos gallegos también se transforman en visitas. Entre ellas, cuando integraba Ñu, a aquel primer Festival Gallego de Rock que se celebró en Compostela y cuyo cartel completaban grupos como Asfalto, Aquelarre, War-Men o Coz, entre otros.

En 2012 iba a formar parte del primer Festival da Luz, de Luz Casal, en Boimorto, junto a Dover y Manolo García, una actuación frustrada por la siempre presente lluvia. Aunque volvió, no solo al año siguiente, sino años más tarde. "Por méritos propios se ha consolidado entre los más importantes del país", apunta ahora el artista de Carabanchel.

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Otra conexión gallega es la que le une a Rosendo Salvado, un monje misionero benedictino de Tui que acabó en Australia (donde fue considerado el primer compositor de música para piano del país, en el siglo XIX), donde acabó también su tocayo madrileño cuando lo invitaron a formar parte de un curioso documental llamado 'De Rosendo a Rosendo', y que permitió al de Carabanchel tocar en la tierra donde se crio Bon Scott.