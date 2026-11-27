Betty León Fong | “A comida caseira chinesa non ten nada que ver coa dos restaurantes daquí”
Onte presentou en Galgo Azul o seu libro ‘Da soia ao grelo’ (Galaxia), no que reúne medio cento de receitas que misturan a gastronomía cantonesa e a galega
Hai entremedias uns 10.000 kilómetros entre elas, pero as gastronomías galega e chinesa quizais non teñen tanto de diferente como adoitamos pensar. Iso é o que demostra Betty León Fong no seu libro ‘Da soia ao grelo. Cociña galego-chinesa’ (Galaxia), que onte presentou na Coruña, en Galgo Azul.
“A xente coñece pouco da cultura gastronómica chinesa. Teño que dicir que a comida caseira chinesa non ten nada que ver co que se pode comer nos restaurantes aquí, en España ou Galicia”, comenta León Fong entre risos. A autora explica que ambas culturas, galega e chinesa, teñen unha forte compoñente “familiar”, de comida caseira e “ata certo punto, sinxela, hai receitas moi doadas, porque a xente non ten tempo”.
Nestas orixes comúns está o rural, “aínda que a xente non sexa consciente diso”, apunta, mentres reflexiona ao respecto: “Son culturas de necesidade, de non ter moitos produtos, máis que o que cultivabas, son gastronomías que nacen do pobo chá, que comía o que tiña a man”. Hai ingredientes ou condimentos diferentes, claro está, “aquí non había cultura da soia, non había tanta cultura do arroz, que son dominantes en China”, comenta, mais ambas culturas son misturables.
A comida, precisamente, fixo afianzar a súa relación. “O meu home é galego, pero non o conquistei só co amor, tamén polo bandullo”, comenta sen aguantar as gargalladas.
Lembra o seu plato chinés favorito, que obviamente está no libro. “O polo ao vapor con tres mollos, polo enteiro cocido ao vapor. É a miña comida favorita. Por que? Pola morriña, coido que é o prato que instantaneamente me teletransporta á miña nenez. Como moita xente co caldo galego aquí, para min ese polo ao vapor faime pechar os sollos e sentir que estou en familia”, comenta.
Neste libro reúne máis de medio cento de receitas que mesturan a tradición chinesa, concretamente cantonesa, coa galega e os seus ingredientes.
O seu produto galego teno claro tamén: os grelos. Hai dúas elaboracións no libro con eles: “Uns grelos con luriñas salteadas e grelos con pasta de peixe”. Pero, apunta, poderíanse usar “en case todos os pratos vexetais que poño”, aínda que aboga pola variedade de ingredientes.
Precisamente, dese medio cento de receitas, unhas 18 son vexetarianas “ou teñen opción vexetariana”. Hai tamén aperitivos, sopas, platos de peixes e mariscos e de carnes e aves.
“O meu home é galego, pero non o conquistei só co amor, tamén polo bandullo”
“Coido que hai outra receita que vai ser popular, uns mexillóns cun ingrediente que aquí non se coñece, un mollo de feixóns de soia negra fermentada e leva coandros, pirixel e alloporro. Por que o digo? Porque é unha receita fácil, barata, nutritiva e sa”, comenta sorrindo, “ten todas as características dunha receita que se pode facer a miúdo, nós comémola con frecuencia na casa e toda a xente que a probou queda encantada”, subliña.
Unha herdanza
O libro, explica a súa autora, comezou realmente como un “proxecto persoal, quería deixarllo como herdanza aos meus fillos”, aínda que, polo camiño, a editorial Galaxia plantexou a súa publicación.
O empeño do proxecto está nas súas raíces. “Son de descendencia cantonesa, toda a miña familia é do Cantón, os meus avós emigraron a comezos do século XX a Panamá, alí naceu miña nai”, explica, antes de engadir que “eles, como todos os migrantes, tiveron que marchar pola pobreza, polas necesidades e polas guerras que houbo en China”. Así remataron en Panamá. Seu pai tamén marchou de China “antes de que os xaponeses a invadiran”.
Mais a comida sempre estivo presente, “meu pai tiña morriña do que comía e cociñaba para nós os pratos que recordaba”. Este cariño herdouno ela e, cando marchou con 18 anos a estudar a Alemaña, “levei comigo a morriña e tiven que empezar a cociñar”. Agora leva 50 anos en Galicia, “teño dous fillos galegos”, e así naceu, un proxecto “que quedou precioso”.